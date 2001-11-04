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Гидроксихлорохин в качестве постконтактной профилактики COVID-19

Опубликовано: Четверг, 11 июня 2020 г. - 13:28
Тема: Антимикробные препараты Версия для печати

17 марта исследователи Университета Миннесоты запустили первое широкомасштабное исследование гидроксихлорохина для постконтактной профилактики COVID-19 в надежде на то, что доступный недорогой препарат сможет помочь на ранних стадиях заболевания и предотвратить необходимость дальнейшей госпитализации. Результаты были опубликованы 3 июня в New England Journal of Medicine.

В исследование были включены 821 человек старше 18 лет без симптомов заболевания по всей территории США и из трёх провинций Канады, у которых был контакт с лицами с подтверждённым диагнозом COVID-19 на расстоянии менее 6 футов (1,83 м) в течение более 10 минут. Из них 87,6% (719/821) относились к группе высокого риска заражения (на момент контакта были без маски и защиты для глаз), остальные — среднего (в маске, но без защиты глаз). В течение 4 дней после контакта участники рандомизировались на группы, получавшие плацебо (407 пациентов) или гидроксихлорохин в виде таблеток по 200 мг (414 пациентов) в следующем режиме — 800 мг однократно, затем 600 мг через 6-8 часов, и далее по 600 мг ежедневно в течение 4 дней, общей продолжительностью терапии 5 дней.

В течение 14 дней последующего наблюдения по результатам ПЦР или симптоматически диагноз COVID-19 был установлен у 13% исследуемых (107 человек) и значительно не отличался в группах гидроксихлорохина и плацебо (11,8% vs 14,3%, 95% ДИ -7,0-2,2, p=0,35). У медицинских работников случаи заражения были преимущественно от пациентов (76,7%), а не от сотрудников, а у остальных лиц — от супругов/партнёров (46,5%) или родителей (17,6%). При этом нежелательные явления чаще отмечались в группе гидроксихлорохина, чем в группе плацебо (40,1 vs 16,8%), наиболее частыми из которых были тошнота, расстройства стула и дискомфорт в животе.

Таким образом, согласно результатам первого рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого клинического исследования, эффективность гидроксихлорохина в качестве постконтактной профилактики COVID-19 оказалась не выше, чем у плацебо.

David R. Boulware, M.D., M.P.H., Matthew F. Pullen, M.D, et al.

A Randomized Trial of Hydroxychloroquine as Postexposure Prophylaxis for Covid-19

N Engl J Med. 2020 Jun 3. doi: 10.1056/NEJMoa2016638. Online ahead of print.


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