Гидроксихлорохин и хлорохин с или без макролидов в терапии COVID-19 Опубликовано: Понедельник, 08 июня 2020 г. - 14:05 Тема: Антимикробные препараты Гидроксихлорохин и хлорохин, часто в комбинации с макролидами, достаточно широко используются для лечения COVID-19, несмотря на отсутствие убедительных доказательств их пользы. Хотя, в целом данные препараты безопасны при использовании по утверждённым показаниям, таким как аутоиммунные заболевания или малярия, безопасность и польза указанных схем лечения при COVID-19 изучена недостаточно. Разрешение на экстренное применение гидроксихлорохина и хлорохина для лечения COVID-19 Администрация США по продуктам питания и лекарственным средствам (Food and Drug Administration — FDA) выдала в конце марта. Также эти препараты вошли во временные руководства по терапии новой коронавирусной инфекции других стран, в том числе Китая и России. В майском номере журнала The Lancet группа американских исследователей опубликовала анализ результатов использования хлорохина и гидроксихлорохина (в том числе в комбинации с макролидами) в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Все сведения для анализа были получены из базы данных Surgical Outcomes Collaborative. Был выполнен анализ многонационального регистра использования гидроксихлорохина или хлорохина с макролидом или без него для лечения COVID-19. Регистр включал сведения из 671 стационара на шести континентах. В анализ вошли данные пациентов, госпитализированных в период с 20 декабря 2019 г. по 14 апреля 2020 г., с положительными результатами ПЦР-исследования на SARS-CoV-2. Пациенты, получившие одну из интересующих схем лечения в течение 48 ч после установления диагноза, были включены в одну из четырёх групп лечения (только хлорохин, хлорохин с макролидом, только гидроксихлорохин или гидроксихлорохин с макролидом), а пациенты, не получившие ни один из указанных препаратов, составили контрольную группу. В анализ не включались данные пациентов, у которых один из интересующих методов лечения был начат спустя более чем 48 ч после постановки диагноза или во время нахождения на ИВЛ, а также пациенты, получавшие ремдесивир. Основными исходами, анализируемыми в рамках исследования, были госпитальная летальность и возникновение желудочковых аритмий (желудочковой тахикардии или фибрилляции желудочков). В итоговый анализ были включены данные о 96032 пациентов (средний возраст 53,8 лет, 46,3% женщин), которые были госпитализированы с COVID-19 в течение периода исследования и соответствовали критериям включения, из них 14888 пациентов получали лечение (1868 — хлорохин, 3783 — хлорохин с макролидом, 3016 — гидроксихлорохин и 6221 — гидроксихлорохин с макролидом), а 81144 пациента составили контрольную группу; 10698 (11,1%) пациентов умерли в стационаре. После контроля множественных смешивающихся факторов (возраст, пол, раса или этническая принадлежность, индекс массы тела, наличие сопутствующей сердечно-сосудистой патологии и факторов риска, сахарного диабета, сопутствующей патологии лёгких, курение, иммуносупрессивное состояние и исходная тяжесть заболевания), при сравнении летальности в контрольной группе (9,3%) каждая из анализируемых групп лечения ассоциировалась с повышенным риском летального исхода в стационаре, а именно, в группе гидроксихлорохина летальность составила 18,0% (отношение рисков (ОР) 1,335, 95% ДИ 1,223-1,457), гидроксихлорохина с макролидом — 23,8% (ОР 1,447, 95% ДИ 1,368-1,531), хлорохина — 16,4% (ОР 1,365, 95% ДИ 1,218-1,531) и хлорохина с макролидом - 22,2% (ОР 1,368, 95% ДИ 1,273-1,469). По сравнению с контрольной группой (0,3%) применение гидроксихлорохина (6,1%; ОР 2,369, 95% ДИ 1,935-2,900), гидроксихлорохина с макролидом (8,1%; ОР 5,106, 95% ДИ 4,106-5,983), хлорохина (4,3%; ОР 3,561, 95% ДИ 2,760-4,596) и хлорохина с макролидом (6,5%; ОР 4,011, 95% ДИ 3,344-4,812) были независимыми предикторами повышенного риска развития желудочковой аритмии во время госпитализации. Таким образом, в рамках данного крупномасштабного исследования не удалось подтвердить преимущества применения гидроксихлорохина или хлорохина при назначении в монотерапии или с макролидом при COVID-19. Применение каждого из проанализированных режимов терапии приводило к снижению выживаемости в стационаре и увеличению частоты желудочковых аритмий. Mandeep R Mehra, Sapan S Desai, Frank Ruschitzka, Amit N Patel. Hydroxychloroquine or Chloroquine With or Without a Macrolide for Treatment of COVID-19: A Multinational Registry Analysis Lancet 2020 May 22;S0140-6736(20)31180-6. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31180-6.

203 коронавирус, коронавирусная инфекция, COVID-19, SARS-CoV-2, гидроксихлорохин, хлорохин, макролиды, летальность, желудочковая аритмия, желудочковая тахикарди

