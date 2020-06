Защищает ли вакцина БЦЖ от коронавируса?

В майском номере The Journal of the American Medical Association опубликованы результаты когортного исследования, проведённого в Израиле, согласно которым вакцинация БЦЖ не уменьшает риск заражения новым коронавирусом. Ранее было установлено, что частота подтверждённых случаев COVID-19 и показателей летальности варьируют в зависимости от страны. Как предположили сразу несколько исследователей из разных стран, одной из причин таких различий может быть национальная политика в отношении вакцинации детей БЦЖ. Ранее опубликованы данные, демонстрирующие, что число подтверждённых случаев заболевания меньше, а количество смертей ниже в странах с универсальным охватом вакцинацией БЦЖ по сравнению со странами, где вакцинируются только группы риска или вакцинация БЦЖ вообще не проводилась или прекращена десятилетия назад. Вакцинация БЦЖ в Израиле в рамках национальной программы иммунизации в период с 1955 по 1982 гг. выполнялась всем новорождённым. В целом, уровень охвата вакцинацией в Израиле высок и составляет более 90%. С 1982 г. вакцинация БЦЖ проводилась только иммигрантам из стран с высокой распространённостью туберкулёза. Это изменение позволило сравнить частоту инфекции и долю пациентов с тяжлым течением COVID-19 в 2 сходных популяциях с различным статусом относительно вакцинации БЦЖ, а именно, среди лиц, родившихся за 3 года до и через 3 года после прекращения универсальной программы вакцинации БЦЖ в Израиле. В настоящее время, согласно политике Министерства здравоохранения Израиля, тестирование на наличие SARS-CoV-2 проводится у каждого пациента с симптомами, которые могут свидетельствовать о COVID-19 (кашель, одышка, лихорадка). В рамках данного проекта в период с 1 марта по 5 апреля 2020 г тестировались мазки из носоглотки методом ПЦР в режиме реального времени. Результаты были стратифицированы по годам рождения пациентов. Критерий χ² использовался для сравнения доли и частоты выявления положительных результатов на 100000 населения среди лиц с симптомами, похожими на COVID-19, родившихся с 1979 по 1981 гг. (в возрасте 39-41 года), и лиц, родившихся с 1983 по 1985 гг. (в возрасте 35-37 лет). Из 72060 проведённых тестирований 3064 были выполнены у пациентов, родившихся в период с 1979 по 1981 гг. (т.е. вакцинированные лица, 1,02% от общей когорты рождённых в этот период; 49,2% мужчин; средний возраст 40 лет), и 2869 у вероятно невакцинированных пациентов, родившихся в период с 1983 по 1985 гг. (0,96% от общей когорты рождённых в этот период; 50,8% мужчин; средний возраст 35 лет). Не было выявлено статистически значимых различий в доле положительных результатов теста в группе вакцинированных БЦЖ (361 [11,7%]) и невакцинированной группе (299 [10,4%]; различие 1,3%; 95% ДИ от -0,3% до 2,9%; р=0,09) или в частоте положительных результатов на 100000 населения (121 в вакцинированной группе vs 100 в невакцинированной группе; различие -21 на 100000; 95% ДИ 10-50 на 100 000; р=0,15). В каждой группе было зарегистрировано по 1 случаю тяжёлого течения заболевания (пациенты, которым потребовалась ИВЛ или нахождение в ОРИТ), однако летальных исходов отмечено не было. Таким образом, оказалось, что в когорте взрослых граждан Израиля в возрасте от 35 лет до 41 года, которые получили вакцинацию БЦЖ в детском возрасте, отмечалась аналогичная частота положительных результатов теста на SARS-CoV-2 по сравнению с пациентами, которым вакцинация БЦЖ не проводилась. Из-за небольшого числа тяжёлых случаев невозможно сделать вывод о влиянии вакцинации БЦЖ на тяжесть заболевания. Хотя вакцинация БЦЖ проводится для защиты от туберкулёза, было также обнаружено, что она оказывает неспецифическое полезное действие, а именно, защищает от других инфекционных заболеваний и повышает иммуногенность некоторых вакцин, таких как вакцина против гриппа. Полагают, что эти эффекты частично опосредованы различным влиянием на адаптивный иммунитет, в частности, перекрёстной реактивностью, опосредованной Т-клетками, а также и усилением врождённого иммунного ответа. Сильные стороны этого исследования — это большая популяционная когорта и сравнение двух сходных возрастных групп, что позволяет свести вмешивающиеся факторы к минимуму. Главным ограничением исследования является включение в него лиц, не родившихся в Израиле, с неизвестным статусом вакцинации. Однако иммигранты из стран, в которых проводится вакцинация БЦЖ, в пределах этих возрастных групп составляют меньшинство (4,9% и 4,6% от старших и младших групп населения соответственно) и не должны были быть чрезмерно представлены в одной группе. Кроме того, показатели на 100000 населения не отражают частоту положительных результатов в популяции, поскольку участники исследования были предварительно отобраны на основании сообщённых симптомов. Тестирование же бессимптомных носителей не проводилось. В заключение следует отметить, что данное исследование не поддерживает идею о том, что вакцинация БЦЖ в детском возрасте оказывает защитный эффект против COVID-19 у взрослых. По мнению исследователей, гораздо сильнее на уровень заболеваемости в стране влияют средний возраст населения, меры по контролю распространения инфекции, а также число проводимых тестов и критерии подсчёта. Hamiel U, Kozer E, Youngster I. SARS-CoV-2 Rates in BCG-Vaccinated and Unvaccinated Young Adults [published online ahead of print, 2020 May 13]. JAMA. 2020;e208189. doi:10.1001/jama.2020.8189

