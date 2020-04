Почему SARS-CoV-2 реже поражает женщин, чем мужчин: гендерные особенности ответа на коронавирусную инфекцию Опубликовано: Четверг, 23 апреля 2020 г. - 08:03 Тема: Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение CoV-19/SARS-CoV-2 — это высокопатогенный вирус, вызывающий коронавирусную болезнь-19 (COrona VIrus Disease 2019 — COVID-19), которая проявляется острым респираторным дистресс-синдромом. Исследования показывают, что существует много различий в иммунном ответе на инфекцию COVID-19 и воспалительными изменениями между мужчинами и женщинами. Женщины, по сравнению с мужчинами, менее восприимчивы к вирусным инфекциям, что связано с различиями во врождённом иммунитете, стероидных гормонах и факторах, связанных с половыми хромосомами. Наличие двух Х-хромосом у женщин усиливает иммунную систему, даже если одна из них неактивна. Иммунные регуляторные гены, кодируемые Х-хромосомой у женщин, приводят к возникновению более низких уровней вирусной нагрузки и меньшей выраженности воспаления, чем у мужчин, в то время как количество CD4+ Т-лимфоцитов у женщин выше и лучше иммунный ответ. Кроме того, у женщины обычно отмечается более высокий уровень защитных антител, которые, к тому же, дольше циркулируют. Уровень активации иммунных клеток у женщин выше, чем у мужчин, и он коррелирует с триггерным фактором TLR7 (Toll-like receptor 7 или толл-подобный рецептор 7 — мембранный белок, входящий в группу толл-подобных рецепторов, обеспечивающих функционирование врождённого иммунитета) и продукцией интерферона-гамма (ИФН). TLR7 выше у женщин, чем у мужчин, и его биаллельная экспрессия приводит к более выраженному иммунному ответу и повышает устойчивость к вирусным инфекциям. TLR7 экспрессируется в иммунных клетках, относящихся к врождённому иммунитету, которые распознают одноцепочечный РНК-вирус, стимулируя выработку антител против вируса и синтез провоспалительных цитокинов, включая цитокины семейства ИЛ-6 и ИЛ-1. Кроме того, у женщин выработка воспалительного ИЛ-6 после вирусной инфекции ниже, чем у мужчин. На Х-хромосоме имеются локусы, кодирующие гены, участвующие в регуляции иммунных клеток, такие как FOXP3, и транскрипционный фактор Treg, участвующий в вирусном патогенезе. Х-хромосома влияет на иммунную систему, воздействуя на многие другие белки, включая TLR8, CD40L (цитокин семейства факторов некроза опухоли, в основном, локализующийся на активированных T-лимфоцитах) и CXCR3 (мембранный белок, хемокиновый рецептор семейства CXCR), которые могут быть чрезмерно экспрессированы у женщин и влиять на выраженность реакции на вирусные инфекции и вакцинацию. Однако биаллельная экспрессия Х-связанных генов также может способствовать развитию патологических аутоиммунных реакций и воспалительного ответа. Сердечно-сосудистые заболевания чаще встречаются у мужчин, а пациенты без сердечно-сосудистой патологии, инфицированные SARS-CoV-2, имеют лучший прогноз. Ангиотензинпревращающий фермент-2 (АПФ2) является рецептором для CoV-19 и защищает лёгкие от повреждающего действия вируса. Инфекция CoV-19 и шиповидный белок вируса ингибируют экспрессию АПФ2, нивелируя его защитную функцию. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) используются для подавления разрушительных эффектов CoV-19, увеличения количества CD3 и CD8 лимфоцитов и снижения вирусной нагрузки и уровня ИЛ-6, которые контролируют репликацию CoV-19 через транскрипционный фактор NF-kB (универсальный фактор транскрипции, контролирующий экспрессию генов иммунного ответа, апоптоза и клеточного цикла), но эти эффекты всё ещё находятся в стадии изучения. Есть надежда, что некоторые лекарственные препараты, такие как блокаторы рецепторов CoV-19, противовоспалительные средства (в частности, препараты, применяемые при ревматических заболеваниях), моноклональные антитела, анти-ИЛ-1 и анти-ИЛ-6, препарат ремдесевир (аналог аденозина, эффективный против геморрагической лихорадки Эбола), гидроксихлорохин, применяемый для лечения малярии и вакцины, откроют новые стратегии и новые терапевтические варианты борьбы с этим ужасным вирусом. Conti P., Younes A. Coronavirus COV-19/SARS-CoV-2 affects women less than men: clinical response to viral infection. J Biol Regul Homeost Agents. 2020 Apr 7;34(2). doi: 10.23812/Editorial-Conti-3.

183 коронавирус, коронавирусная инфекция, COVID-19, SARS-CoV-2, иммунный ответ, мужчины, женщины

Вход Имя пользователя Пароль Запомнить меня

:: Регистрация ::