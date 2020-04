SARS-CoV-2 и ВИЧ Опубликовано: Вторник, 14 апреля 2020 г. - 15:20 Тема: Возбудители инфекционных заболеваний В одной публикации сообщается о случае выздоровления 61-летнего пациента с ВИЧ-инфекцией и COVID-19 в Ухане (Китай). Пациент заболел 28.01.2020, 4.02.2020 в связи с ухудшением состояния он был госпитализирован, диагностирована 2-сторонняя пневмония, подтверждена коронавирусная этиология заболевания. Из сопутствующих заболеваний отмечен хронический бронхит (пациент курит 20-30 сигарет в день) и сахарный диабет II типа. Пациент получал лечение лопинавиром и ритонавиром (12 дней), моксифлоксацином (7 дней), гамма-глобулином (3 дня) и метилпреднизолоном (3 дня). Отмечено клиническое и лабораторное (рентгенологическое) улучшение к 9.02.2020, затем дважды получены отрицательные результаты исследования на коронавирус (ПЦР-диагностика), 17.02.2020 пациент выписан из стационара в удовлетворительном состоянии. На настоящий момент пока это единственный описанный случай ко-инфекции SARS-CoV-2 и ВИЧ. Zhu F., Cao Y., Xu S., Zhou M. Co-infection of SARS-CoV-2 and HIV in a patient in Wuhan city, China.

J Med Virol. 2020 Mar 11. doi: 10.1002/jmv.25732. В ответ на эту публикацию были сделаны комментарии, которые мы приведём. В связи с тем, что ВИЧ-инфекция является распространённым заболеванием в Азии, сочетание ВИЧ-инфекции и других инфекционных заболеваний представляет собой важную проблему. Авторы описанного случая вполне резонно отметили, что «пациенты с ВИЧ-инфекцией должны рассматриваться как особо уязвимая группа для COVID-19». Тем не менее, нет никакой определённой взаимосвязи между этими двумя вирусными инфекциями. На самом деле, несмотря на то, что в Азии много ВИЧ-инфицированных пациентов, и вспышка COVID-19 изначально распространялась именно там, существует крайне мало наблюдений за течением данной инфекции у ВИЧ-инфицированных. В Таиланде, где COVID-19 возник после Китая, нет ни одного случая заражения коронавирусом среди ВИЧ-инфицированных пациентов, несмотря на чрезвычайно высокую распространённость ВИЧ-инфекции в этой стране. Что касается отчёта о случае заболевания, представленного Zhu F., то важно отметить, что пациент ранее не получал противовирусной терапии по поводу ВИЧ-инфекции. В настоящее время противовирусные препараты для лечения ВИЧ предлагаются в качестве возможного эффективного лечения при пневмонии, вызванной SARS-CoV-2, поэтому ВИЧ-инфицированные пациенты, получающие стандартную терапию, возможно, не имеют повышенного риска развития COVID-19. С другой стороны, у данной категории пациентов риск инфицирования SARS-CoV-2 может быть даже ниже, чем у населения в целом. Joob B., Wiwanitkit V. SARS-CoV-2 and HIV.

J Med Virol. 2020 Mar 27. doi: 10.1002/jmv.25782. И ещё один комментарий. Судя по деталям, приведённым в сообщении, есть сомнения в том, что этот пациент действительно был ВИЧ-инфицирован, и для подтверждения этого требуется дополнительная информация. Nixon D.F. Comments on “Co-infection of SARS-CoV-2 and HIV in a patient in Wuhan city, China”.

J Med Virol. 2020 Apr 3. doi: 10.1002/jmv.25821.

