Более 60 врачей в Италии погибло в период пандемии COVID-19

Шестьдесят один врач и другие медицинские работники погибли во время эпидемии COVID-19 в Италии, которая до сих пор была страной, наиболее пострадавшей от пандемии коронавируса. Список клиницистов, умерших во время эпидемии COVID-19, был составлен Национальной Федерации медицинских гильдий Италии (National Federation of Orders of Surgeons and Dentists — FNOMCeO) и обновляется ежедневно. Президент Федерации Filippo Anelli также отметил в заявлении, сделанном 25 марта Financial Times, отсутствие средств индивидуальной защиты: «Разумно предположить, что этих событий можно было бы в значительной степени избежать, если бы медицинские работники были правильно информированы и оснащены достаточным количеством адекватных средств индивидуальной защиты: масками, перчатками, одноразовыми халатами, защитными козырьками, которые вместо этого по-прежнему находятся в дефиците». Почти все умершие врачи находились в Северной Италии, где началась эпидемия. Четверо из них были врачами общей практики в Бергамо, эпицентре пандемии, в Ломбардии, а ещё четверо — в Лоди, соседнем городе, также расположенном в Ломбардии. Из 61 погибшего врача 23 человека (38%) были врачами общей практики и семейными врачами, к которым в первую очередь обращались заболевшие пациенты. Кроме того, в списке погибших есть специалисты, которые, по-видимому, наблюдали пациентов в более тяжёлом состоянии в стационарах. В список вошли несколько пульмонологов, анестезиолог, эпидемиолог и судмедэксперт, а также два врача, работавших в домах престарелых. В список вошли стоматологи, а также офтальмолог. Двум из погибших стоматологов было 49 лет и 55 лет, хотя большинство из погибших клиницистов было в возрасте 60-70 лет. В перечне FNOMCeO не уточняется, работали ли погибшие по-прежнему врачами или же они вышли на пенсию. В Италии государственная пенсия начинается в возрасте 68 лет, но врачи могут выбирать, когда выходить на пенсию, поэтому многие врачи все ещё работают в возрасте 70 лет или старше. Кроме того, большинство умерших были мужского пола, что отражает общую тенденцию летальности, связанной с COVID-19, в Италии (один анализ показал, что 70% умерших от COVID-19 были мужчинами, а средний возраст составлял 80 лет). Высокая летальность в Италии от COVID-19 — с чем это связано? Один из факторов является демографическим, и, в частности, пожилой возраст населения Италии. В 2019 г. примерно 23% итальянского населения было в возрасте 65 лет и старше. COVID-19 более опасен и чаще вызывает летальные исходы у пожилых пациентов, поэтому более старшее возрастное распределение в Италии может частично объяснить более высокий уровень летальности в Италии по сравнению с другими странами. Например, лица в возрасте 70 лет и старше составляют 37,6% случаев от всех умерших в Италии и только 11,9% в Китае. Кроме того, соответствующее число случаев заболевания в Италии приходится на людей в возрасте 90 лет и старше (n=687), и эта возрастная группа имеет очень высокий уровень летальности (22,7%). Ещё один фактор — это определения, а именно то, как подсчитывается коэффициент смертности. В Италии статистика летальности основана на определении случаев смерти, связанных с COVID-19, как тех, которые происходят у пациентов, имеющих положительный тест на SARS-CoV-2 с использованием метода полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР), независимо от ранее существовавших заболеваний, которые могли вызвать смерть. Возможно, это и привело к завышению показателя летальности. Анализ подгруппы из 355 пациентов, умерших от COVID-19, показал, что они были пожилыми людьми и имели много сопутствующих заболеваний. Средний возраст пациентов составил 79,5 лет, и половина пациентов (48,5%) имели три или более сопутствующих заболевания, в то время как остальные имели либо одно, либо два основных состояния (25% в каждой группе). Сопутствующие заболевания включали ишемическую болезнь сердца (30%), сахарный диабет (35,5%), онкологическое заболевание (20%) и фибрилляцию предсердий (24,5%). Только у 3 пациентов (0,8%) не было сопутствующих заболеваний. Кроме того, 70% погибших были мужчины. Третий фактор может заключаться в том, что различия в показателях летальности обусловлены различиями между странами в плане стратегий тестирования. В начале эпидемии Италия ограничила проведение обследования на SARS-CoV-2 только пациентам с тяжёлыми симптомами, которые нуждались в госпитализации. В отличие от этого, Южная Корея проводила более широкое обследование больных с лёгкими или средне-тяжёлыми симптомами, в связи с чем в Южной Корее летальность составила около 1% (по сравнению с 7,2% в Италии). More Than 60 Doctors in Italy Have Died in COVID-19 Pandemic JAMA. Published online March 23, 2020. Full text Medscape

