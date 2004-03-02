Текущая ситуация с коронавирусом Covid-19: информация ВОЗ от 28.03.2020

На сайте ВОЗ размещены данные на 28.03.2020 о распространении в мире инфекции, вызванной коронавирусом Covid-19 (SARS-CoV-2). Всего в мире зарегистрировано 571678 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом Covid-19.

коронавирусом Covid-19. Из подтверждённых зарегистрированных случаев 82230 были зарегистрированы в Китае.

зарегистрированных случаев были зарегистрированы в Китае. Зарегистрировано 26494 летальных исходов (всего в мире), из них 9136 — в Италии, 4858 — в Испании, 3301 — в Китае, 2378 — в Иране, 1992 — во Франции, 1243 — в США.

(всего в мире), из них — в Италии, — в Испании, — в Китае, — в Иране, — во Франции, — в США. 489448 подтверждённых случаев заболевания были зарегистрированы за пределами Китая, в том числе 1264 в России, 311 в Украине, 204 в Казахстане, 94 в Республике Беларусь (рис. 1).

заболевания были зарегистрированы за пределами Китая, в том числе в России, в Украине, в Казахстане, в Республике Беларусь (рис. 1). Неблагоприятная ситуация по коронавирусу складывается в Италии, где уже зарегистрировано 86498 случаев заболевания, в США (85228), в Испании (64059), в Германии (48582), во Франции (32542), в Иране (32332).

Рис. 1. Распространение нового коронавируса Covid-19: страны и территории с подтверждёнными случаями на 28.03.2020 г. Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports — 68 28 March 2020 www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

По данным из ArcGIS число заражённых на текущий момент 664924 (1264 в России), из них 30848 летальных случаев (4 в России), число выздоровевших 140222.

Другие материалы Перевод Справочника UpToDate: Коронавирусное заболевание 2019

Карта «Коронавирус в России» (от 2gis)

Коронавирус. Карта (от телеканала «Настоящее Время»)

Указ о полном закрытии границ РФ с 30 марта

Дайджест TJournal от 28 марта

424 коронавирус, коронавирусная инфекция, Coronavirus, Covid-19, SARS-CoV-2, ВОЗ, текущая ситуация