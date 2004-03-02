Текущая ситуация с коронавирусом Covid-19: информация ВОЗ от 24.03.2020

На сайте ВОЗ размещены данные на 24.03.2020 о распространении в мире инфекции, вызванной коронавирусом Covid-19 (SARS-CoV-2).

Всего в мире зарегистрировано 372757 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом Covid-19.

коронавирусом Covid-19. Из подтверждённых зарегистрированных случаев 81747 были зарегистрированы в Китае.

зарегистрированных случаев были зарегистрированы в Китае. Зарегистрировано 16231 летальных исходов (всего в мире), из них 3283 — в Китае, 6077 — в Италии, 1812 — в Иране, 2182 — в Испании, 860 — во Франции, 471 — в США.

(всего в мире), из них — в Китае, — в Италии, — в Иране, — в Испании, — во Франции, — в США. 291010 подтверждённых случаев заболевания были зарегистрированы за пределами Китая, в том числе 438 случаев в России, 81 случай в Республике Беларусь, 84 случая в Украине (рис. 1).

заболевания были зарегистрированы за пределами Китая, в том числе случаев в России, случай в Республике Беларусь, случая в Украине (рис. 1). Неблагоприятная ситуация по коронавирусу складывается в Италии, где уже зарегистрировано 63927 случаев заболевания, в Иране (23049), в Испании (33089), в Германии (29212), во Франции (19615), в США (42164).

Рис. 1. Распространение нового коронавируса Covid-19: страны и территории с подтверждёнными случаями на 24.03.2020 г.

Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports — 64 24 March 2020 www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

По данным из ArcGIS число заражённых на текущий момент 417698 (495 в России), из них 18614 летальных случаев (1 в России), число выздоровевших 107823.

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