Гидроксихлорохин при COVID-19: обсуждение его перспективности и возможных рисков на фоне сообщений о дефиците гидроксихлорохина

В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп объявил на пресс-конференции, что Администрация США по пищевым продуктам и лекарственным препаратам (FDA) одобрила противомалярийный препарат гидроксихлорохин для лечения пациентов, инфицированных коронавирусом.

Президент добавил, что врачи смогут назначать препарат, обычно используемый ревматологами при ревматоидном артрите, СКВ и других системных заболеваниях соединительной ткани при COVID-19 «буквально в течение нескольких дней».

Но оказалось, что всё не так просто. Ответ FDA был очень быстрым, и Инспектор Стивен Хан (Stephen Hahn) предупредил, что FDA должна сначала провести клиническое исследование, чтобы определить, является ли гидроксихлорохин безопасным и эффективным у пациентов с COVID-19 и, если да, то в какой дозировке.

С этого времени врачи, и эксперты выражают обеспокоенность тем, что комментарии г-на Трампа привели к путанице и страху среди пациентов с ревматическими и другими заболеваниями, которые полагаются на препарат. О нехватке гидроксихлорохина стало известно менее, чем через 24 часа после заявления президента.

Директор Центра клинической иммунологии в Клинике Кливленда и главный медицинский редактор Healio Rheumatology д-р Леонард Калабрезе (Leonard Calabrese) отметил, что « он слушал пресс-конференцию президента В результате он опасается, что данный подход оставляет пациентов в замешательстве, а больные с ревматическими заболеваниями, которые получают в настоящий момент этот препарат, боятся, что будет дефицит, который врачи уже наблюдают».

Противомалярийные препараты хлорохин и гидроксихлорохин имеют механизмы действия, которые обладают противовирусными и антимикробными свойствами против патогенов, которые живут внутри клеток.

Основанием для недавнего энтузиазма в отношении активности гидроксихлорохина против COVID-19 послужили два небольших неконтролируемых клинических исследования, результатов которые пока недостаточны, чтобы сказать, является ли в действительности препарат эффективным и безопасным.

В то же время, д-р Калабрезе отметил, что « на данном этапе этой эпидемии, которая только начинает набирать обороты, я ценю стремление перепрофилировать лекарства, которые имеют отличные профили безопасности, такие как гидроксихлорохин, поэтому я полон энтузиазма».

Д-р Майкл Путман (Michael Putman), врач Северо-Западной Мемориальной больницы, поддержал это мнение, указав на имеющиеся клинические данные по гидроксихлорохину в COVID-19 как «доказательства очень низкого качества». Тем не менее, он подчеркнул важность использования этого препарата в качестве возможного средства лечения коронавирусной инфекции, которой уже заразилось уже более 32000 человек в США и которая стала причиной, по меньшей мере, 400 смертей по всей стране.

По мнению д-ра Путман, « данные по гидроксихлорохину с лабораторной точки зрения очень многообещающие, и врачи правильно заинтересованы в его использовании. Врачам абсолютно необходимо искать любой перспективный вариант, который может быть полезен при лечении коронавирусной инфекции. Однако данные с клинической точки зрения в настоящее время имеют очень низкое качество доказательств».

В исследование, проведённое в Китае, включены данные о 100 пациентах, которые хорошо справились с коронавирусной инфекцией при назначении гидроксихлорохина. Существует также небольшое французское исследование с участием 42 пациентов, которое не отличалось высоким качеством и имело два недостатка: во-первых, контрольная группа состояла из пациентов других учреждений и лиц, которые отказались или не могли получать гидроксихлорохин. Во-вторых, 6 пациентов из исследуемой группы не были доступны для последующего наблюдения.

Однако в настоящее время в стационарах, скорее всего, будет предлагаться применение гидроксихлорохина пациентам с тяжёлой формой COVID-19, что является уместным с учётом нынешнего уровня доказательной базы. Не исключено, что применение гидроксихлорохина распространиться и на пациентов с нетяжёлым течением заболевания, что является более сложным вопросом.

Чтобы проиллюстрировать эти опасения по поводу использования препарата для лечения COVID-19, сотрудники здравоохранения Нигерии в пятницу выпустили предупреждение по поводу хлорохина после того, как три человека в стране передозировали этот препарат. По данным CNN, чиновник штата Лагос сказал, что эти люди приняли препарат после того, как Трамп озвучил свои комментарии об использовании его для лечения COVID-19.

Официальные представители здравоохранения также позже предостерегали пациентов от использования хлорохина для лечения COVID-19.

Большинство врачей, конечно же, не хотят, чтобы пациенты с COVID-19 принимали эти препараты в надежде на какую-то пользу без достаточных доказательных данных или без осознания потенциального долгосрочного вреда для их здоровья.

Хотя препарат имеет отличный профиль безопасности, существуют долгосрочные осложнения со стороны глаз в случае длительного использования (в течение многих лет) этого препарата у пациентов.

Д-р Калабрезе отметил, что он уже получил электронные письма и сообщения от пациентов с ревматоидным артритам и другими заболеваниями, которым фармацевты сказали, что они не смогут своевременно выдать по рецептам гидроксихлорохин. И это всего лишь спустя 24 часа после заявления Трампа. Неясно, что будет происходить сейчас — планируют ли наращивать производство данного препарата. По мнению экспертов, препарата будет достаточно для лечения пациентов с тяжёлым COVID-19, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Hydroxychloroquine for COVID-19? Experts discuss its promise, risks amid reports of shortages

Healio