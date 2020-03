Противовирусная активность in vitro и разработка оптимального режима дозирования гидроксихлорохина в лечении тяжёлого острого респираторного синдрома, вызванного SARS-CoV-2 Опубликовано: Понедельник, 23 марта 2020 г. - 09:15 Тема: Антимикробные препараты Тяжёлый острый респираторный синдром, вызванный коронавирусом SARS-CoV-2, впервые зарегистрирован у пациентов в г. Ухань (Китай) и затем распространился по всему миру. Для лечения инфекции, вызванной Covid-19, использовался противомалярийный препарат хлорохин. Гидроксихлорохин обладает тем же механизмом действия, что и хлорохин, но его более благоприятный профиль безопасности делает его предпочтительным препаратом для лечения малярии и аутоиммунных заболеваний. Исследователи предположили, что иммуномодулирующий эффект гидроксихлорохина также может быть полезен для контроля гиперцитокинемии (цитокинового шторма, цитокинового каскада), возникающего в поздней фазе у пациентов с инфекцией SARS-CoV-2 в критическом состоянии. В настоящее время нет никаких доказательств, подтверждающих целесообразность применения гидроксихлорохина при инфекции SARS-CoV-2. Фармакологическая активность хлорохина и гидроксихлорохина была изучена с использованием инфицированной вирусом SARS-CoV-2 культуры клеток Vero. Физиологически обоснованное фармакокинетическое моделирование (physiology-based pharmacokinetic — PBPK) было реализовано для обоих препаратов отдельно путём интеграции их данных in vitro. Используя модели PBPK, для изучения наиболее эффективного режима дозирования с учётом профиля безопасности препарата были симулированы концентрации гидроксихлорохина в лёгочной жидкости при 5 различных режимах дозирования. Было обнаружено, что гидроксихлорохин (50% эффективная концентрация EC 50 =0,72 мкМоль) обладает большей активностью по сравнению с хлорохином (EC 50 =5,47 мкМоль) in vitro. Основываясь на результатах моделей PBPK, для лечения инфекции SARS-CoV-2 рекомендуется нагрузочная доза гидроксихлорохина сульфата 400 мг 2 раза в день внутрь, а затем поддерживающая доза 200 мг 2 раза в день в течение 4 дней, поскольку при использовании данного режима достигается трёхкратная эффективность хлорохина фосфата при приеме 500 мг два раза в день в течении 5 дней заранее. Таким образом, результаты данного исследования продемонстрировали, что гидроксихлорохин более активен, чем хлорохин, в ингибировании in vitro коронавируса SARS-CoV-2. Yao X., Ye F., Zhang M., Cui C., Huang B., Niu P., Liu X., Zhao L., Dong E., Song C., Zhan S., Lu R., Li H., Tan W., Liu D. In Vitro Antiviral Activity and Projection of Optimized Dosing Design of Hydroxychloroquine for the Treatment of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Clin Infect Dis. 2020 Mar 9. pii: ciaa237. doi: 10.1093/cid/ciaa237.

229 коронавирус, коронавирусная инфекция, Covid-19, SARS-CoV-2, хлорохин, гидроксихлорохин

