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Текущая ситуация с коронавирусом Covid-19: информация ВОЗ от 20.03.2020

Опубликовано: Воскресенье, 22 марта 2020 г. - 19:02
Тема: Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение Версия для печати

На сайте ВОЗ размещены данные на 20.03.2020 о распространении в мире инфекции, вызванной коронавирусом Covid-19.

  • Всего в мире зарегистрировано 266073 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом Covid-19.
  • Из подтверждённых зарегистрированных случаев 81416 были зарегистрированы в Китае.
  • Зарегистрировано 11184 летальных исходов (всего в мире), из них 3261 — в Китае, 4032 — в Италии, 1433 — в Иране, 1002 — в Испании, 450 — во Франции, 201 — в США.
  • 184657 подтверждённых случаев заболевания были зарегистрированы за пределами Китая, в том числе 253 случая в России, 57 случаев в Республике Беларусь (рис. 1).
  • Неблагоприятная ситуация по коронавирусу складывается в Италии, где уже зарегистрировано 47021 случай заболевания, всего зарегистрировано 4032 летальных исходов; в Иране (19644 случаев заболевания, 1433 летальных исходов), в Испании (19980 случаев заболевания, 1002 летальных исходов), в Германии (18323 случаев заболевания, 45 летальных исходов), во Франции (12475 случаев заболевания, 450 летальных исходов), в США (15219 случаев заболевания, 201 летальный исход).

Рис. 1. Распространение нового коронавируса Covid-19: страны и территории с подтверждёнными случаями на 20.03.2020 г.

Распространение нового коронавируса Covid-19: страны и территории с подтверждёнными случаями на 20.03.2020

Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports — 61

20 March 2020

www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports



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