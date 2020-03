Кардиологические общества США: продолжить ли антигипертензивную терапию на фоне коронавирусной инфекции?

Три американских профессиональных кардиологических общества опубликовали совместное заявление, призывающее продолжать приём антагонистов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) у пациентов, несмотря на существующие теоретические опасения, что их применение может ухудшить исходы в случае инфицирования коронавирусом COVID-19. Новое заявление было сделано 17 марта 2020 г. совместно Американской кардиологической ассоциацией (American Heart Association — AHA), Американским кардиологическим колледжем (American College of Cardiology — ACC) и Американским обществом по сердечной недостаточности (Heart Failure Society of America — HFSA). Данное утверждение последовало за сообщением, опубликованным накануне Европейским кардиологическим обществом (European Society of Cardiology — ESC) и Европейским обществом по гипертензии (European Society of Hypertension), Канадским сердечно-сосудистым обществом (Canadian Cardiovascular Society) и Международным обществом по гипертензии (International Society of Hypertension). Эксперты отметили, что они понимают эту озабоченность, поскольку стало ясно, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями подвергаются гораздо более высокому риску серьёзных осложнений, включая смерть от COVID-19. Эксперты рассмотрели последние исследования, которые не подтвердили необходимость прекращения приёма ингибиторов АПФ или блокаторов рецепторов ангиотензина (БРА). Эксперты настоятельно рекомендуют всем врачам учитывать индивидуальные потребности каждого пациента, прежде чем вносить какие-либо изменения в схемы лечения ингибиторами АПФ или БРА. В случае установления диагноза респираторной инфекции, вызванной COVID-19, рекомендовано рассмотреть индивидуальное лечение в каждом конкретном случае. Статья, опубликованная в мартовском номере журнала Lancet Respiratory Medicine, осветила теоретические аспекты возможного вреда от применения определённых антигипертензивных препаратов (а именно, ИАПФ и БРА) при инфекции COVID-19. Новый коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, заражает клетки человека, связываясь с рецепторами к антиотензин-превращающему ферменту-2 (АПФ2), и некоторые исследования на животных показали, что данный механизм усиливает экспрессию АПФ2 в сердце. У пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертензией повышенная регуляция от ингибиторов АПФ и БРА может увеличить риск развития тяжёлых и даже фатальных случаев COVID-19. Авторы предположили, что эти препараты могут быть частично ответственны за более тяжёлое и фатальное течение COVID-19, наблюдаемое у людей с гипертонией, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Статья, опубликованная в журнале Lancet Respiratory Medicine, получила определённое освещение в средствах массовой информации и социальных сетях в Великобритании, в результате чего пациенты обратились к своим врачам и в некоторых случаях самостоятельно прекратили приём лекарств. В целом, три американских кардиологических общества рекомендуют «продолжать приём антагонистов РААС тем пациентам, которым в настоящее время получают препараты по показаниям, при которых эти лекарственные средства, как известно, полезны, такие как сердечная недостаточность, гипертония или ишемическая болезнь сердца». Однако эксперты отмечают, что «в том случае, если у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями диагностируется COVID-19, должно приниматься индивидуальное решение о продолжении лечения в каждом конкретном случае в соответствии с гемодинамическим статусом и клинической картиной». В настоящее время пока недостаточно данных о пользе или вреде применения ИАПФ и БРА — необходимо проведение дальнейших исследований. Также существует теория, что ингибиторы АПФ и БРА могут быть парадоксально полезны при коронавирусной инфекции. Это происходит из-за того, что АПФ2 преобразует ангиотензин II в сосудорасширяющий ангиотензин 1-7, тем самым потенциально оказывая гипотензивное действие. В исследованиях на животных было показано, что оба типа препаратов уменьшают тяжёлое повреждение лёгких при определённых вирусных пневмониях. Однако три профессиональных общества уточняют, что «в настоящее время нет экспериментальных или клинических данных, демонстрирующих благоприятные или неблагоприятные исходы при фоновом применении ингибиторов АПФ, БРА или других антагонистов РААС у пациентов с инфекцией COVID-19 или у пациентов COVID-19 с сердечно-сосудистыми заболеваниями, получавших лечение такими препаратами в анамнезе». В связи с вышесказанным профессиональные врачебные сообщества настоятельно рекомендуют «не добавлять или отменять какие-либо связанные с РААС методы лечения, выходящие за рамки действий, основанных на стандартной клинической практике». Эти теоретические опасения и выводы о вовлечении сердечно-сосудистой системы в патогенез COVID-19 заслуживают гораздо более детального исследования и, желательно, проведённого достаточно быстро. По мере развития дальнейших исследований и разработок, связанных с этим вопросом, рекомендации будут обновляться по мере необходимости. US Cardio Societies: Continue Antihypertensives Amid COVID-19 Medscape

302 коронавирус, коронавирусная инфекция, Covid-19, SARS-CoV-2, антигипертензивные препараты, ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов ангиотензина 2, безопасность, сердечно-сосудистые заболевания, антагонисты ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, РААС