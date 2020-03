Комбинация лопинавир + ритонавир неэффективна у взрослых пациентов с тяжёлой коронавирусной инфекцией Опубликовано: Пятница, 20 марта 2020 г. - 14:20 Тема: Антимикробные препараты В настоящее время пока ещё нет препаратов с доказанной эффективностью при тяжёлом течении инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2. Китайские исследователи выполнили рандомизированное контролируемое открытое исследование у госпитализированных взрослых пациентов с подтверждённой респираторной инфекцией, вызванной SARS-CoV-2 (Covid-19) и сатурацией кислорода (SaО2) ≤94% при дыхании комнатным воздухом или соотношением парциального давления кислорода (PaO2) к фракции вдыхаемого кислорода (FiO2) менее 300 мм рт.ст. Пациенты были случайным образом распределены в соотношении 1:1 на получение либо комбинации лопинавир + ритотавир (400 мг + 100 мг, соответственно) 2 раза в сутки в течение 14 дней дополнительно к стандартной практике ведения или только стандартное лечение. Первичным конечным критерием эффективности было время до наступления клинического улучшения, определяемое как время от рандомизации до улучшения по двум критерия из 7-категорийной шкале или выписка из стационара (что наступило первым). Всего было рандомизировано 199 пациентов с лабораторно подтверждённой инфекцией, вызванной SARS-CoV-2, из них 99 пациентов были распределены в группу лопинавир + ритотавир и 100 пациентов — в группу стандартного лечения. Как оказалось, применение комбинации лопинавир + ритотавир не отличалось с группой стандартного лечения по времени до наступления клинического улучшения (отношение рисков (ОР) для клинического улучшения 1,24, 95% ДИ 0,9-1,72). Летальность к 28 дню была сопоставимой в группе лопинавир + ритотавир с группой стандартного лечения (19,2% vs 25,0%; различие -5,8%, 95% ДИ от -17,3 до 5,7). Процент пациентов с определяемой РНК вируса в различные временные моменты был одинаковы в обеих изучаемых группах. При выполнении модифицированного ITT-анализа оказалось, что применение комбинации лопинавир + ритотавир приводило к сокращению на 1 день среднего времени до клинического улучшения по сравнению со стандартным лечением (ОР 1,39, 95% ДИ 1,00-1,91). Нежелательные явления со стороны ЖКТ чаще регистрировались в группе лопинавир + ритотавир. Лечение комбинацией лопинавир + ритотавир было отменено из-за развития нежелательных явлений у 13 пациентов (13,8%). Таким образом, у госпитализированных взрослых пациентов с подтверждённой респираторной инфекцией, вызванной Covid-19, не было отмечено пользы от применения комбинации лопинавир + ритотавир по сравнению с только стандартным лечением. Дальнейшие исследования у пациентов с тяжёлым течением коронавирусной инфекции могут помочь подтвердить или исключить возможную пользу от применения данной комбинации противовирусных препаратов. Cao B., Wang Y., Wen D., et al. A Trial of Lopinavir-Ritonavir in Adults Hospitalized with Severe Covid-19. N Engl J Med. 2020 Mar 18. doi: 10.1056/NEJMoa2001282.

281 коронавирус, коронавирусная инфекция, Covid-19, SARS-CoV-2, тяжёлое течение, лопинавир, ритотавир

Вход Имя пользователя Пароль Запомнить меня

:: Регистрация ::