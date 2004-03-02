Текущая ситуация с коронавирусом Covid-19: информация ВОЗ от 14.03.2020

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На сайте ВОЗ размещены данные на 14.03.2020 о распространении в мире инфекции, вызванной коронавирусом Covid-19.
- Всего в мире зарегистрировано 142539 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом Covid-19.
- Из подтверждённых зарегистрированных случаев 81021 были зарегистрированы в Китае.
- Зарегистрировано 5393 летальных исходов (всего в мире), из них 3191 — в Китае, 1268 — в Италии, 514 — в Иране, 120 — в Испании, 79 — во Франции, 72 — в Корее .
- 61518 подтверждённых случаев заболевания были зарегистрированы за пределами Китая в 135 странах, в том числе 34 случая в России, 21 случай в Республике Беларусь (рис. 1).
- Особо неблагоприятная ситуация по коронавирусу складывается в Италии, где уже зарегистрировано 17660 случаев заболевания, за прошедшие сутки подтверждено 2547 случаев, всего зарегистрировано 1268 летальных исходов, из них 252 — за прошедшие сутки, а также в Иране (11364 случаев заболевания, 514 летальных исходов).
Рис. 1. Распространение нового коронавируса Covid-19: страны и территории с подтверждёнными случаями на 14.03.2020 г.
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