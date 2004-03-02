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Текущая ситуация с коронавирусом Covid-19: информация ВОЗ от 5.03.2020

Опубликовано: Пятница, 06 марта 2020 г. - 17:17
Тема: Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение Версия для печати

На сайте ВОЗ размещены данные на 5.03.2020 о распространении в мире инфекции, вызванной коронавирусом Covid-19.

  • Всего в мире зарегистрировано 95333 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом Covid-19.
  • Из подтверждённых зарегистрированных случаев 80565 были зарегистрированы в Китае.
  • Зарегистрировано 3282 летальных исходов (всего в мире).
  • 14768 подтверждённых случаев заболевания были зарегистрированы за пределами Китая в 85 странах, в том числе 3 случая в России, 6 случаев в Республике Беларусь (рис. 1).

Рис. 1. Распространение нового коронавируса Covid-19: страны и территории с подтверждёнными случаями на 5.03.2020 г.

Распространение нового коронавируса Covid-19: страны и территории с подтверждёнными случаями на 5.03.2020

Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports — 45

5 March 2020

www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports


PS. По данным из ArcGIS число заражённых на текущий момент 100330, из них 3408 летальных случаев, число выздоровевших 55694.

PPS. Москва готовится к эпидемии: дезинфекция квартир, охрана подъездов Росгвардией, остановка всего общественного транспорта и другие меры


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