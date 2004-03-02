Текущая ситуация с коронавирусом Covid-19: информация ВОЗ от 5.03.2020

На сайте ВОЗ размещены данные на 5.03.2020 о распространении в мире инфекции, вызванной коронавирусом Covid-19. Всего в мире зарегистрировано 95333 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом Covid-19.

коронавирусом Covid-19. Из подтверждённых зарегистрированных случаев 80565 были зарегистрированы в Китае.

зарегистрированных случаев были зарегистрированы в Китае. Зарегистрировано 3282 летальных исходов (всего в мире).

(всего в мире). 14768 подтверждённых случаев заболевания были зарегистрированы за пределами Китая в 85 странах, в том числе 3 случая в России, 6 случаев в Республике Беларусь (рис. 1).

Рис. 1. Распространение нового коронавируса Covid-19: страны и территории с подтверждёнными случаями на 5.03.2020 г. Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports — 45 5 March 2020 www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

PS. По данным из ArcGIS число заражённых на текущий момент 100330, из них 3408 летальных случаев, число выздоровевших 55694. PPS. Москва готовится к эпидемии: дезинфекция квартир, охрана подъездов Росгвардией, остановка всего общественного транспорта и другие меры

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