Текущая ситуация с коронавирусом Covid-19: информация ВОЗ от 23.02.2020

Всего в мире зарегистрировано 78811 подтверждённых случаев заболевания новым коронавирусом Covid-19.

новым коронавирусом Covid-19. Из подтверждённых зарегистрированных случаев 77042 были зарегистрированы в Китае.

зарегистрированных случаев были зарегистрированы в Китае. Зарегистрировано 2462 летальных исходов (всего в мире).

(всего в мире). 1769 подтверждённых случаев заболевания были зарегистрированы за пределами Китая в 28 странах (рис. 1). Рис. 1. Распространение нового коронавируса Covid-19: страны и территории с подтверждёнными случаями на 23.02.2020 г. PS. По данным из ArcGIS число заражённых на данный момент 79524, из них 2626 летальных случаев, выздоровевших 25157. Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports — 34 23 February 2020 www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

714 коронавирус, пневмония, Китай, Coronavirus, Covid-19, 2019-nCoV, ВОЗ, эпидемиология, текущая ситуация