Текущая ситуация с коронавирусом 2019-nCoV: информация ВОЗ от 13.02.2020 Опубликовано: Пятница, 14 февраля 2020 г. - 08:49 Тема: Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение Всего в мире зарегистрировано 46997 подтверждённых случаев заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV.

новым коронавирусом 2019-nCoV. Из подтверждённых зарегистрированных случаев 46550 были зарегистрированы в Китае.

зарегистрированных случаев были зарегистрированы в Китае. Зарегистрировано 1369 летальных исходов (всего в мире).

(всего в мире). 447 подтверждённых случаев заболевания были зарегистрирован за пределами Китая в 24 странах, в том числе 2 случая в России (рис. 1).

Рис. 1. Распространение нового коронавируса 2019-nCoV: страны и территории с подтверждёнными случаями на 13.02.2020 г. Situation report — 24 Novel Coronavirus (2019-nCoV) 13 February 2020 www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

369 коронавирус, пневмония, Китай, Coronavirus, 2019-nCoV, ВОЗ, эпидемиология, текущая ситуация

Вход Имя пользователя Пароль Запомнить меня

:: Регистрация ::