Текущая ситуация с коронавирусом 2019-nCoV: информация ВОЗ от 5.02.2020 Опубликовано: Среда, 05 февраля 2020 г. - 19:05 Тема: Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение Всего в мире зарегистрировано 24554 подтверждённых случаев заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV (3925 новых случаев за последние сутки).

новым коронавирусом 2019-nCoV (3925 новых случаев за последние сутки). Из подтверждённых зарегистрированных случаев 24363 были зарегистрированы в Китае.

зарегистрированных случаев были зарегистрированы в Китае. У 3219 пациентов отмечено тяжёлое течение заболевания .

. Зарегистрировано 492 летальных исходов (всего в мире).

(всего в мире). 191 подтверждённый случай заболевания был зарегистрирован за пределами Китая в 24 странах, в том числе 2 случая в России (рис. 1).

Рис. 1. Распространение нового коронавируса 2019-nCoV: страны и территории с подтверждёнными случаями на 5.02.2020 г. Situation report — 16 Novel Coronavirus (2019-nCoV) 5 February 2020 www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

497 коронавирус, пневмония, Китай, Coronavirus, 2019-nCoV, ВОЗ, эпидемиология, текущая ситуация

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