3 Российская конференция центров участников программы надзора за антибиотикорезистентностью в странах Центральной Азии и Восточной Европы (CAESAR) ВОЗ

4 февраля 2020 г. в Смоленске состоялась 3-я Российская конференция центров участников программы надзора за антибиотикорезистентностью в странах Центральной Азии и Восточной Европы (CAESAR) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Программа CAESAR проводится в рамках реализации Европейского стратегического плана действий в области контроля за резистентностью к антимикробным препаратам Европейским региональным бюро ВОЗ. Основная цель программы — создание сети национальных систем по надзору за АМР во всех странах Европейского региона ВОЗ.

Участие Российской Федерации в программе CAESAR поддерживается Министерством здравоохранения РФ. Координация программы в РФ осуществляется Сотрудничающим центром ВОЗ по укреплению потенциала в сфере надзора и исследований антимикробной резистентности, созданным на базе НИИ антимикробной химиотерапии (НИИАХ) ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России.

Конференция была организована по инициативе и при поддержке Евробюро ВОЗ Сотрудничающим центром ВОЗ по укреплению потенциала в сфере надзора и исследований антимикробной резистентности и Межрегиональной ассоциацией по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ).

Цель конференции: расширение сети эпидемиологического наблюдения за антибиотикорезистентностью в РФ, повышение качества и стандартизации данных, оптимизация процессов сбора и анализа данных в масштабах региона и страны в целом.

В совещании приняли участие главные внештатные специалисты по клинической микробиологии и антимикробной резистентности федеральных округов, регионов и руководители микробиологических лабораторий из 8 городов РФ.

В приветственном выступлении ректор ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, Главный внештатный специалист Минздрава России по клинической микробиологии и антимикробной резистентности, Руководитель Сотрудничающего центра ВОЗ по укреплению потенциала в сфере надзора и исследований антимикробной резистентности Роман Сергеевич Козлов поблагодарил коллег за интерес, проявленный к данному мероприятию, и повседневную кропотливую работу, лежащую в основе сложившейся системы мониторинга антибиотикорезистентности в России, рассказал об основных проблемах антибиотикорезистентности на глобальном и национальном уровнях, подходах к эпидемиологическому наблюдению за антибиотикорезистентностью и усилиях ВОЗ, направленных на преодоление этой проблемы.

Участники конференции обсудили требования к сбору данных и возможности локальных лабораторий для корректного проведения мониторинга антибиотикорезистентности, возможности интернет-платформы AMRcloud для создания устойчивой сети мониторинга антибиотикорезистентности, наметили основные шаги, необходимые для выполнения этой задачи.

Во время конференции обсуждались изменения в национальных рекомендациях по определению чувствительности и мероприятия, необходимые для их внедрения, а также перспективы введения новой специальности «Медицинская микробиология» и утверждения профессионального стандарта специалиста в области медицинской микробиологии.

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