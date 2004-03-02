Текущая ситуация с коронавирусом 2019-nCoV: информация ВОЗ от 4.02.2020 Опубликовано: Вторник, 04 февраля 2020 г. - 19:30 Тема: Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение Всего в мире зарегистрировано 20630 подтверждённых случаев заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV (3241 новых случаев за последние сутки).

новым коронавирусом 2019-nCoV (3241 новых случаев за последние сутки). Из подтверждённых зарегистрированных случаев 20471 были зарегистрированы в Китае.

зарегистрированных случаев были зарегистрированы в Китае. У 2788 пациентов отмечено тяжёлое течение заболевания .

. Зарегистрировано 426 летальных исходов (всего в мире).

(всего в мире). 159 подтверждённых случаев заболевания были зарегистрированы за пределами Китая в 23 странах, в том числе 2 случая в России (рис. 1).

Рис. 1. Распространение нового коронавируса 2019-nCoV: страны и территории с подтверждёнными случаями на 4.02.2020 г. Situation report — 15 Novel Coronavirus (2019-nCoV) 4 February 2020 www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

542 коронавирус, пневмония, Китай, Coronavirus, 2019-nCoV, ВОЗ, эпидемиология, текущая ситуация

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