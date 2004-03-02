Текущая ситуация с коронавирусом 2019-nCoV: информация ВОЗ от 2.02.2020

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- Всего в мире зарегистрировано 14557 подтверждённых случаев заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV (2604 новых случаев за последние сутки).
- 15238 случаев в мире подозрительны на коронавирусную этиологию.
- Из подтверждённых зарегистрированных случаев 14411 были зарегистрированы в Китае.
- У 2110 пациентов отмечено тяжёлое течение заболевания.
- Зарегистрировано 305 летальных исходов (всего в мире).
- 146 подтверждённых случаев заболевания были зарегистрированы за пределами Китая в 23 странах, в том числе 2 случая в России (рис. 1).
Рис. 1. Распространение нового коронавируса 2019-nCoV: страны и территории с подтверждёнными случаями на 2.02.2020 г.
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коронавирус, пневмония, Китай, Coronavirus, 2019-nCoV, ВОЗ, эпидемиология, текущая ситуация