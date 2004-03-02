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Текущая ситуация с коронавирусом 2019-nCoV: информация ВОЗ от 29.01.2020

Опубликовано: Четверг, 30 января 2020 г. - 16:05
Тема: Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение Версия для печати
  • Всего в мире зарегистрировано 6065 подтверждённых случаев заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV.
  • 9239 случаев в мире подозрительны на коронавирусную этиологию.
  • Из подтверждённых случаев 5997 были зарегистрированы в Китае.
  • У 1239 пациентов отмечено тяжёлое течение заболевания.
  • Зарегистрировано 132 летальных исхода.
  • 68 подтверждённых случаев заболевания были зарегистрированы за пределами Китая в 15 странах (рис. 1)

Рис. 1. Распространение нового коронавируса 2019-nCoV: страны и территории с подтверждёнными случаями на 29.01.2020 г.

Распространение нового коронавируса 2019-nCoV: страны и территории с подтверждёнными случаями на 29.01.2020

Situation report — 9

Novel Coronavirus (2019-nCoV)

29 January 2020

www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports


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коронавирус, пневмония, Китай, Coronavirus, 2019-nCoV, ВОЗ, эпидемиология, текущая ситуация

  
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Текущая ситуация с коронавирусом 2019-nCoV: информация ВОЗ от 29.01.2020 | Войти / Создать логин | 0 Комментарии
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