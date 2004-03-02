Текущая ситуация с коронавирусом 2019-nCoV: информация ВОЗ от 29.01.2020

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- Всего в мире зарегистрировано 6065 подтверждённых случаев заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV.
- 9239 случаев в мире подозрительны на коронавирусную этиологию.
- Из подтверждённых случаев 5997 были зарегистрированы в Китае.
- У 1239 пациентов отмечено тяжёлое течение заболевания.
- Зарегистрировано 132 летальных исхода.
- 68 подтверждённых случаев заболевания были зарегистрированы за пределами Китая в 15 странах (рис. 1)
Рис. 1. Распространение нового коронавируса 2019-nCoV: страны и территории с подтверждёнными случаями на 29.01.2020 г.
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коронавирус, пневмония, Китай, Coronavirus, 2019-nCoV, ВОЗ, эпидемиология, текущая ситуация