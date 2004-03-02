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Текущая ситуация с коронавирусом 2019-nCoV: информация ВОЗ от 27.01.2020

Опубликовано: Вторник, 28 января 2020 г. - 15:15
Тема: Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение Версия для печати
  • Всего в мире зарегистрировано 2798 подтверждённых случаев заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV.
  • 5794 случаев подозрительны на коронавирусную этиологию.
  • Из подтверждённых зарегистрированных случаев 2741 случаев были зарегистрированы в Китае.
  • У 461 пациента отмечено тяжёлое течение заболевания.
  • Зарегистрировано 80 летальных исходов.
  • 27 подтверждённых случаев заболевания были зарегистрированы за пределами Китая в 11 странах (рис. 1)

Текущие оценки продолжительности инкубационного периода вируса колеблются в пределах 2-10 дней, и эти оценки будут уточнены по мере поступления новых данных. Понимание времени, когда инфицированные пациенты могут быть источниками распространения вируса и передавать его окружающим, имеет решающее значение для усилий мер инфекционного контроля. Детальная эпидемиологическая информация от большего числа инфицированных пациентов необходима для определения инфекционного периода 2019-nCoV, в частности, может ли передача происходить от бессимптомных лиц или в течение инкубационного периода.

Рис. 1. Распространение нового коронавируса 2019-nCoV: страны и территории с подтверждёнными случаями на 27.01.2020 г.

Распространение нового коронавируса 2019-nCoV

Situation report — 7

Novel Coronavirus (2019-nCoV)

27 January 2020

www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports


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коронавирус, пневмония, Китай, Coronavirus, 2019-nCoV, ВОЗ, эпидемиология, текущая ситуация

  
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