Текущая ситуация с коронавирусом 2019-nCoV: информация ВОЗ от 27.01.2020

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- Всего в мире зарегистрировано 2798 подтверждённых случаев заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV.
- 5794 случаев подозрительны на коронавирусную этиологию.
- Из подтверждённых зарегистрированных случаев 2741 случаев были зарегистрированы в Китае.
- У 461 пациента отмечено тяжёлое течение заболевания.
- Зарегистрировано 80 летальных исходов.
- 27 подтверждённых случаев заболевания были зарегистрированы за пределами Китая в 11 странах (рис. 1)
Текущие оценки продолжительности инкубационного периода вируса колеблются в пределах 2-10 дней, и эти оценки будут уточнены по мере поступления новых данных. Понимание времени, когда инфицированные пациенты могут быть источниками распространения вируса и передавать его окружающим, имеет решающее значение для усилий мер инфекционного контроля. Детальная эпидемиологическая информация от большего числа инфицированных пациентов необходима для определения инфекционного периода 2019-nCoV, в частности, может ли передача происходить от бессимптомных лиц или в течение инкубационного периода.
Рис. 1. Распространение нового коронавируса 2019-nCoV: страны и территории с подтверждёнными случаями на 27.01.2020 г.
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