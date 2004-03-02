Текущая ситуация с коронавирусом 2019-nCoV: информация ВОЗ от 27.01.2020

Всего в мире зарегистрировано 2798 подтверждённых случаев заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV.

новым коронавирусом 2019-nCoV. 5794 случаев подозрительны на коронавирусную этиологию.

подозрительны на коронавирусную этиологию. Из подтверждённых зарегистрированных случаев 2741 случаев были зарегистрированы в Китае.

зарегистрированных случаев случаев были зарегистрированы в Китае. У 461 пациента отмечено тяжёлое течение заболевания.

отмечено тяжёлое течение заболевания. Зарегистрировано 80 летальных исходов.

27 подтверждённых случаев заболевания были зарегистрированы за пределами Китая в 11 странах (рис. 1)

Текущие оценки продолжительности инкубационного периода вируса колеблются в пределах 2-10 дней, и эти оценки будут уточнены по мере поступления новых данных. Понимание времени, когда инфицированные пациенты могут быть источниками распространения вируса и передавать его окружающим, имеет решающее значение для усилий мер инфекционного контроля. Детальная эпидемиологическая информация от большего числа инфицированных пациентов необходима для определения инфекционного периода 2019-nCoV, в частности, может ли передача происходить от бессимптомных лиц или в течение инкубационного периода.

Рис. 1. Распространение нового коронавируса 2019-nCoV: страны и территории с подтверждёнными случаями на 27.01.2020 г.

Situation report — 7 Novel Coronavirus (2019-nCoV) 27 January 2020 www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

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