Новый коронавирус 2019-nCoV: официальная информация ВОЗ

В начале января в средствах массовой информации появились сообщения о вспышке в Китае респираторного заболевания (пневмонии), вызванного ранее неизвестным патогеном. Позже выяснилось, что инфекцию вызывает новый коронавирус. Ранее: ВОЗ: вспышку пневмонии в Китае вызвал новый коронавирус Основные моменты развития заболевания и распространения нового коронавируса по официальной информации ВОЗ: 31 декабря 2019 г. офис ВОЗ в Китае был проинформирован о зарегистрированных случаях пневмонии неизвестной этиологии в городе Ухань (Wuhan), провинция Хубэй (Китай).

За период с 31 декабря 2019 г. по 3 января 2020 г. национальные власти Китая сообщили ВОЗ о 44 заболевших пневмонией неизвестной этиологией. За этот период возбудитель заболевания не был идентифицирован.

12 января 2020 г. ВОЗ получила новую информацию от Национального Комитета здравоохранения Китая, согласно которой вспышка респираторного заболевания связана с работой на одном из рынков морепродуктов в городе Ухань.

7 января 2020 г. китайскими учёными был обнаружен новый тип коронавируса.

12 января 2020 г. Китай предоставил генетическую последовательность нового коронавируса другим странам для использования с целью разработки специальных диагностических тестов.

13 января 2020 г. Министерство здравоохранения Таиланда сообщило о первом завезённом лабораторно подтверждённом случае заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV) из Уханя, провинция Хубэй, Китай.

15 января 2020 г. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии сообщило о первом завозном случае лабораторно подтверждённого нового коронавируса из Уханя, Провинция Хубэй, Китай.

20 января 2020 г. Национальный координационный центр по Международным медико-санитарным правилам Республики Корея сообщил о первом случае заболевания, вызванного новым коронавирусом в Республике Корея.

По состоянию на 21 января 2020 г. было зарегистрировано 314 подтверждённых случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV).

Из 314 случаев 309 были зарегистрированы в Китае, 2 — в Таиланде, 1 — в Японии и один в Республике Корея.

Все завозные случаи в Таиланде, Японии и Республике Корея были экспортированы из города Ухань, Китай.

Из 309 подтверждённых случаев заболевания в Китае 270 случаев заболевания были подтверждены в Ухане.

Из 270 больных 51 пациент находится в тяжёлом состоянии, 12 — в критическом состоянии.

Из Уханя поступило сообщение о шести погибших. Четыре из пяти погибших пациентов, по имеющейся эпидемиологической информации, имели сопутствующие заболевания.

На 21.01.2020 имеется информация об инфицировании шестнадцать медицинских работников. Novel Coronavirus (2019-nCoV) situation reports. www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

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