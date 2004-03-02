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Новый коронавирус 2019-nCoV: официальная информация ВОЗ

Опубликовано: Пятница, 24 января 2020 г. - 08:30
Тема: Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение Версия для печати

В начале января в средствах массовой информации появились сообщения о вспышке в Китае респираторного заболевания (пневмонии), вызванного ранее неизвестным патогеном. Позже выяснилось, что инфекцию вызывает новый коронавирус.

Ранее: ВОЗ: вспышку пневмонии в Китае вызвал новый коронавирус

Основные моменты развития заболевания и распространения нового коронавируса по официальной информации ВОЗ:

  • 31 декабря 2019 г. офис ВОЗ в Китае был проинформирован о зарегистрированных случаях пневмонии неизвестной этиологии в городе Ухань (Wuhan), провинция Хубэй (Китай).
  • За период с 31 декабря 2019 г. по 3 января 2020 г. национальные власти Китая сообщили ВОЗ о 44 заболевших пневмонией неизвестной этиологией. За этот период возбудитель заболевания не был идентифицирован.
  • 12 января 2020 г. ВОЗ получила новую информацию от Национального Комитета здравоохранения Китая, согласно которой вспышка респираторного заболевания связана с работой на одном из рынков морепродуктов в городе Ухань.
  • 7 января 2020 г. китайскими учёными был обнаружен новый тип коронавируса.
  • 12 января 2020 г. Китай предоставил генетическую последовательность нового коронавируса другим странам для использования с целью разработки специальных диагностических тестов.
  • 13 января 2020 г. Министерство здравоохранения Таиланда сообщило о первом завезённом лабораторно подтверждённом случае заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV) из Уханя, провинция Хубэй, Китай.
  • 15 января 2020 г. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии сообщило о первом завозном случае лабораторно подтверждённого нового коронавируса из Уханя, Провинция Хубэй, Китай.
  • 20 января 2020 г. Национальный координационный центр по Международным медико-санитарным правилам Республики Корея сообщил о первом случае заболевания, вызванного новым коронавирусом в Республике Корея.
  • По состоянию на 21 января 2020 г. было зарегистрировано 314 подтверждённых случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV).
  • Из 314 случаев 309 были зарегистрированы в Китае, 2 — в Таиланде, 1 — в Японии и один в Республике Корея.
  • Все завозные случаи в Таиланде, Японии и Республике Корея были экспортированы из города Ухань, Китай.
  • Из 309 подтверждённых случаев заболевания в Китае 270 случаев заболевания были подтверждены в Ухане.
  • Из 270 больных 51 пациент находится в тяжёлом состоянии, 12 — в критическом состоянии.
  • Из Уханя поступило сообщение о шести погибших. Четыре из пяти погибших пациентов, по имеющейся эпидемиологической информации, имели сопутствующие заболевания.
  • На 21.01.2020 имеется информация об инфицировании шестнадцать медицинских работников.

Novel Coronavirus (2019-nCoV) situation reports.

www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports


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коронавирус, пневмония, Китай, Coronavirus, 2019-nCoV

  
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