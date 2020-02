Частота возникновения и клинические признаки кожно-слизистых поражений, вызванных Mycoplasma pneumoniae, у детей с внебольничной пневмонией

Установление диагноза инфекции, вызванной Mycoplasma pneumoniae как причины кожно-слизистых поражений, в настоящее время является весьма сложным, поскольку доступные диагностические исследования не позволяют отдифференцировать случаи именно микоплазменной инфекции от носительства. Для изучения частоты возникновения и клинических проявлений кожно-слизистых поражений, вызванных M. pneumoniae, у детей с внебольничной пневмонией (ВП) с использованием улучшенных диагностических подходов исследователями из Швейцарии было проведено проспективное долгосрочное когортное исследование. В исследование, которое выполнялось на базе Университетского педиатрического госпиталя Цюриха за период с 1.05.2016 г. по 30.04.2017 г., были включены 152 ребёнка в возрасте от 3 до 18 лет с диагнозом ВП. Всем участникам исследования был установлен диагноз внебольничной пневмонии в соответствии с рекомендациями Британского торакального общества (British Thoracic Society). Дети получали либо амбулаторное, либо стационарное лечение по поводу ВП. Инфекция, вызванная M. pneumoniae, диагностировалась путём проведения ПЦР-диагностики орофарингеальных мазков и подтверждалась определением количества специфических клеток, секретирующих антитела класса IgM к M. pneumoniae с помощью иммуноферментного спот-анализа. Данные исследования проводились для дифференциальной диагностики носительства микоплазм у пациентов с ВП, вызванной другими патогенами. Кожно-слизистые проявления инфекции определялись как наличие любого очага сыпи с вовлечением кожи и/или слизистых оболочек, возникшего во время эпизода ВП. Из 152 включенных детей с ВП (средний возраст 5,7 лет, 55,3% мальчики) у 44 пациентов (28,9%) были положительные результаты ПЦР-диагностики на выявления ДНК M. pneumoniae, из них у 10 детей (22,7%) были кожно-слизистые поражения. У всех 10 детей с кожно-слизистыми проявлениями были положительные результаты иммуноферментного спот-анализа на выявление клеток, секретирующих антитела класса IgM к M. pneumoniae. Кожные поражения были также выявлены у 3 детей (2,8%), у которых при ПЦР-диагностике не было обнаружено ДНК микоплазмы в орофарингеальных мазках. Спектр кожно-слизистых поражений, индуцированных M. pneumoniae, включал сыпь и мукозит (3 случая, 6,8%), крапивницу (2 случая, 4,5%) и макулопапулезную сыпь (5 случаев, 11,4%). У 2 пациентов отмечалось вовлечение слизистой оболочки глаз как единственной манифестации (1 двусторонний увеит и 1 негнойный конъюнктивит). У пациентов с индуцированными M. pneumoniae кожно-слизистыми поражениями отмечался более длительный продромальный период (10,5 vs 7,0 дней, р=0,02) и более высокий уровень СРБ (31 vs 16 мг/л, р=0,04), чем у пациентов с микоплазменной пневмонией, но без кожно-слизистых проявлений. Детям с кожно-слизистыми проявлениями чаще требовалась кислородная поддержка (50% vs 5%, р=0,007) и госпитализация в стационар (70% vs 19%, р=0,01), а также у них чаще возникали долгосрочные последствия перенесенного заболевания (30% vs 0%, р=0,03). Таким образом, в данном исследовании было продемонстрировано, что кожно-слизистые поражения статистически достоверно чаще возникают у детей с внебольничной пневмонией, вызванной M. pneumoniae, по сравнению с пневмонией другой этиологии. Meyer Sauteur P.M., Theiler M., Buettcher M., Seiler M., Weibel L., Berger C. Frequency and Clinical Presentation of Mucocutaneous Disease Due to Mycoplasma pneumoniae Infection in Children With Community-Acquired Pneumonia. JAMA Dermatol. 2019 Dec 18. doi: 10.1001/jamadermatol.2019.3602.

629 внебольничная пневмония, Mycoplasma pneumoniae, M. pneumoniae, микоплазменная пневмония, дети, кожно-слизистые проявления