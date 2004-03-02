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ВОЗ: вспышку пневмонии в Китае вызвал новый коронавирус

Опубликовано: Понедельник, 13 января 2020 г. - 14:25
Тема: Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение Версия для печати

Согласно официальному сообщению ВОЗ вспышка, включающая более чем 50 случаев пневмонии в городе Ухань (административный центр провинции Хубэй, Центральный Китай), может быть вызвана новым распространяющимся вирусом, относящимся к семейству коронавирусов. Именно коронавирусы ранее были причиной смертельных вспышек в 2002 г. тяжёлого острого респираторного синдрома (ТОРС или Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) или, как его чаще называли в России, «атипичной пневмонии») и в 2012 г. Ближневосточного респираторного синдрома (БВРС или Middle East Respiratory Syndrome (MERS)).

В четверг официальное китайское агентство Синьхуа сообщило, что результаты предварительных лабораторных исследований подтвердили этиологическую роль коронавируса в данной вспышке.

Хотя агентство здравоохранения Организации Объединенных Наций заявило, что оно нуждается в более полной информации, чтобы точно подтвердить тип патогена, вызывающего эти инфекции, оно не исключает возможности появления нового коронавируса.

Вспышка пневмонии в городе Ухань, вызванная неизвестным возбудителем, была зафиксирована в конце декабря 2019 г. 5 января 2020 г. Комитет по делам здравоохранения города сообщил, что число заболевших пневмонией неизвестной этиологией возросло до 59 человек, еще 163 человека находились на карантине. Многие случаи заражения были связаны с городским рынком свежих морепродуктов, который в настоящее время закрыт. В большинстве случаев заболевание проявлялось лихорадкой, у некоторых пациентов было затруднено дыхание. При выполнении рентгенографии органов грудной клетки в ряде случаев имели место поражения лёгких.

Вспышка новой инфекции возникла в преддверии лунных новогодних праздников в конце января 2020 г., когда многие из 1,4 миллиарда жителей Китая будут путешествовать в свои родные города или за границу. Китайское правительство ожидает, что пассажиры совершат 440 миллионов поездок по железной дороге и ещё 79 миллионов авиаперелетов.

Главный инженер Министерства транспорта Китая Wang Yang заявил, что власти будут наращивать усилия по предотвращению дальнейшего распространения вспышки пневмонии в праздничный период, включая обеспечение надлежащей дезинфекции в крупных транспортных узлах общественного транспорта.

Коронавирусы — это большое семейство вирусов, которые могут вызывать разнообразные инфекции, начиная от обычной простуды и заканчивая тяжёлым острым респираторным синдромом (ТОРС). Некоторые типы вирусов вызывают менее тяжёлые заболевания, в то время как некоторые — например, являющийся причиной БВРС, — гораздо более тяжёлые.

В 2003 г. китайские чиновники скрывали вспышку ТОРС в течение нескольких недель, прежде чем растущее число погибших и слухи заставили правительство раскрыть информацию о возникшей эпидемии. Инфекция быстро распространилась на другие города и страны. Тогда более 8000 человек были инфицированы и 775 погибли.

WHO Says New Virus May Have Caused China Pneumonia Outbreak

Reuters


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пневмония, коронавирус, ТОРС, БВРС, SARS, MERS, Китай, вспышка пневмонии

  
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