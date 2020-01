Назначение антибиотиков амбулаторно у детей с пневмонией после публикации национальных рекомендаций

Национальные клинические рекомендации США по терапии внебольничной пневмонии (ВП) у детей были опубликованы в 2011 г. и рекомендовали в качестве препарата первой линии для амбулаторного лечения внебольничной пневмонии у детей амоксициллин.

Целью одномоментного исследования, проведённого в США, была оценка частоты визитов, выбора антибиотика и факторов, влияющих на назначение амоксициллина детям с ВП в соответствии с опубликованными национальными рекомендациями.

Для реализации поставленной цели было проведено одномоментное ретроспективное исследование у пациентов в возрасте от 90 дней до 18 лет, обратившихся в отделения неотложной помощи или амбулаторно за период с 2008 по 2015 гг. В ходе работы оценивалась частота амбулаторных обращений по поводу ВП, изучены тенденции по выбору антибиотика при ВП и определены факторы, независимо влияющие на назначение антибиотика первой линии в соответствии с рекомендациями.

За период с 2008 по 2015 гг. было зарегистрировано 1,5 млн. визитов по поводу ВП у детей ежегодно (95% ДИ 1,3-1,7 млн.). Амоксициллин назначался в 23% случаев (95% ДИ 18-30%), азитромицин — в 47% (95% ДИ 41-45%) и цефалоспорины — в 26% (95% ДИ 21-31%) от всех визитов по поводу ВП, на которых назначался антибиотик. Не было выявлено статистически достоверных отличий по ежегодным визитам при ВП или по назначению различных классов антибиотиков с момента публикации национальных рекомендаций.

Частота назначения амоксициллина оказалась статистически менее вероятной у более старших детей (в возрасте 5-18 лет) по сравнению с детьми в возрасте от 90 дней до 4 лет с ВП (скорректированное отношение шансов 0,22, 95% ДИ 0,10-0,49). Вероятность назначения азитромицина была статистически достоверно выше при обращении по поводу ВП в отделения неотложной помощи, чем в офисы врачей (скорректированное отношение шансов 1,46, 95% ДИ 1,07-1,98).

Таким образом, данное исследование продемонстрировало, что, несмотря на наличие национальных рекомендаций, назначение амоксициллина детям с внебольничной пневмонией остаётся низким, а лидирующим по частоте назначений является азитромицин.

Poole N.M., Shapiro D.J., Kronman M.P., Hersh A.L.

Ambulatory Antibiotic Prescribing for Children with Pneumonia After Publication of National Guidelines: A Cross-Sectional Retrospective Study.

Infect Dis Ther. 2019 Nov 27. doi: 10.1007/s40121-019-00276-3.