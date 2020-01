Острое поражение почек на фоне антибактериальной терапии: данные системы сообщений о нежелательных лекарственных явлениях FDA Опубликовано: Среда, 18 декабря 2019 г. - 09:05 Тема: Безопасность лекарственных средств и НЛР В ходе ранее проведённых исследований данных системы сообщений о нежелательных лекарственных явлениях FDA (FDA Adverse Event Reporting System — FAERS) было установлено, что значимые острые поражения почек на фоне антибактериальной терапии возникают при применении ванкомицина, фторхинолонов, комбинированных препаратов пенициллинов и ко-тримоксазола. Другие антибиотики также могут быть причиной развития острых поражений почек, однако исследований, которые бы систематизированно сравнили разные ЛС по возможности возникновения такого рода НЛР, нет. В ходе исследования, результаты которого опубликованы в октябрьском номере журнала Drug Safety, проводилась оценка связи между развитием острых поражений почек и применявшимися антибиотиками, имеющимися в базе данных FAERS. В анализ были включены сведения из системы FAERS, полученные за период с 1.01.2015 по 31.12.2017. Всего было проанализировано 2042801 сообщение (включая 20138 сообщений об острых поражениях почек). Колистин был ответственен за наибольшую долю острых поражений почек (25% от всех сообщений о НЛР колистина). Отношение шансов репортирования (reporting odds ratios) для анализируемых антибиотиков составило: колистин — 33,1 (95% ДИ 21,24-51,56), аминогликозиды — 17,41 (95% ДИ 14,49-20,90), ванкомицин — 15,28 (95% ДИ 13,82-16,90), ко-тримоксазол — 13,72 (95% ДИ 11,94-15,76), комбинированные пенициллины — 7,95 (95% ДИ 7,09-8,91), клиндамицин — 6,46 (95% ДИ 5,18-8,04), цефалоспорины — 6,07 (95% ДИ 5,23-7,05), даптомицин — 6,07 (95% ДИ 4,61-7,99), макролиды — 3,60 (95% ДИ 3,04-4,26), линезолид — 3,48 (95% ДИ 2,54-4,77), карбапенемы — 3,31 (95% ДИ 2,58-4,25), метронидазол — 2,55 (95% ДИ 1,94-3,36), тетрациклины — 1,73 (95% ДИ 1,26-2,36), фторхинолоны — 1,71 (95% ДИ 1,49-1,97). Таким образом, в данном исследовании было установлено, что 14 классов антибиотиков могут вызвать значимые поражения почек. В соответствии с проанализированными данными, наибольший риск острого поражения почек отмечен для колистина, наименьший — для моксифлоксацина. Patek T.M., Teng C., Kennedy K., Alvarez C.A., Frei C.R. Comparing Acute Kidney Injury Reports Among Antibiotics: A Pharmacovigilance Study of the FDA Adverse Event Reporting System (FAERS). Drug Saf. 2019 Oct 18. doi: 10.1007/s40264-019-00873-8.

648 острые поражения почек, антимикробные препараты, антибиотики, колистин, ванкомицин, аминогликозиды, FAERS

