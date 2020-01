Эффективно ли применение макролидов для профилактики инфекций области хирургического вмешательства после кесарева сечения: результаты систематического обзора и мета-анализа

Инфекции области хирургического вмешательства после операции кесарево сечение остаются значимой проблемой. Возможно, дополнительное профилактическое назначение макролидов сможет снизить риск такого рода осложнений после хирургического вмешательства.

Исследователи из Великобритании выполнили систематический обзор и мета-анализ, в котором проводилась оценка, может ли дополнительное профилактическое применение макролидов, назначенных перед операцией кесарево сечение, уменьшить риск развития эндометрита и раневой инфекции.

Поиск соответствующих исследований проводился в медицинских базах данных MEDLINE, EMBASE, CINHAL и Кокрановской библиотеке (Cochrane library) по июль 2018 г. включительно. В обзор включались наблюдательные и рандомизированные исследования, в которых у женщин, которым проводилась операция кесарево сечение, изучалась стандартная антибиотикопрофилактика в сравнении с дополнительным профилактическим применением макролидов, и в качестве исхода оценивался любой случай возникновения инфекционных осложнений.

В систематический обзор и мета-анализ было включено 5 исследований. В 2 рандомизированных контролируемых исследования (n=2610) было установлено, что макролиды статистически достоверно снижают риск развития раневой инфекции (отношение шансов 0,34; 95% ДИ 0,22-0,53, р=0,00001) и эндометрита (отношение шансов 0,66; 95% ДИ 0,52-0,85, р=0,001) при отсутствии гетерогенности. В 2 когортных исследованиях (n=13809) было установлено, что азитромицин статистически достоверно снижает риск развития эндометрита (отношение шансов 0,16; 95% ДИ 0,04-0,62, р=0,008), однако отмечалась значимая гетерогенность исследований.

Таким образом, результаты данного систематического обзора и мета-анализа продемонстрировали, что макролиды статистически достоверно снижают риск эндометрита и раневой инфекции после операции кесарево сечение.

Farmer N., Hodgetts-Morton V., Morris R.K.

Are prophylactic adjunctive macrolides efficacious against caesarean section surgical site infection: A systematic review and meta-analysis.

Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2019 Nov 22;244:163-171. doi: 10.1016/j.ejogrb.2019.11.026.