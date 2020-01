Активность потенциальных альтернативных препаратов в отношении штаммов Stenotrophomonas maltophilia, нечувствительных к левофлоксацину и/или ко-тримоксазолу Опубликовано: Четверг, 12 декабря 2019 г. - 09:20 Тема: Возбудители инфекционных заболеваний Инфекции, вызванные Stenotrophomonas maltophilia, являются сложными для лечения из-за многих природных и приобретённых механизмов резистентности. Ко-тримоксазол и фторхинолоны традиционно рассматриваются в качестве препаратов выбора, однако вызывает беспокойство растущая устойчивость к данным препаратом и риск развития нежелательных лекарственных реакций. Целью исследования, выполненного в США, была оценка активности in vitro 12 клинически значимых антимикробных препаратов в отношении клинических изолятов S. maltophilia, нечувствительных к левофлоксацину и ко-тримоксазолу. Оценивалась чувствительность 41 штамма S. maltophilia, выделенного из клинического материала в рамках проекта SENTRY Antimicrobial Surveillance program за период с 2008 по 2018 гг., к цефтазидиму, цефтазидиму-авибактаму, хлорамфениколу, делафлоксацину, левофлоксацину, моксифлоксацину, эравациклину, миноциклину, омадациклину, полимиксину В и тигециклину. МПК определялась трижды методом микроразведений в бульоне и интерпретировались в соответствии с критериями CLSI, если таковые имелись. Распределение МПК и чувствительность также сравнивались между разными типами инфекций, отделениями и географической локализацией. Чувствительность к левофлоксацину и ко-тримоксазолу составила 29,3% и 36,6%, соответственно. Миноциклин продемонстрировал наибольшую активность в целом (92,7%) и наименьшее значение МПК 90 (4 мг/л) из всех 12 протестированных антибиотиков. Только 3 штамма были одновременно устойчивы к левофлоксацину, ко-тримоксазолу и миноциклину. Полимиксин В и тигециклин оказались вторыми по активности антимикробными препаратами. Таким образом, полученные данные демонстрируют, что несколько антимикробных препаратов (как старых, так и новых) обладают проверенной активностью в отношении резистентных штаммов S. maltophilia. Для определения роли миноциклина в лечении инфекций, вызванных S. maltophilia, требуется проведение дальнейших клинических исследований для уточнения профиля возможных нежелательных лекарственных реакций. Biagi M., Tan X., Wu T., Jurkovic M., Vialichka A., Meyer K., Mendes R.E., Wenzler E. Activity of potential alternative treatment agents for Stenotrophomonas maltophilia non-susceptible to levofloxacin and/or trimethoprim/sulfamethoxazole. J Clin Microbiol. 2019 Nov 20. pii: JCM.01603-19. doi: 10.1128/JCM.01603-19.

710 Stenotrophomonas maltophilia, S. maltophilia, чувствительность, левофлоксацин, ко-тримоксазол, миноциклин, полимиксин В, тигециклин

