Реакции гиперчувствительности на не-β-лактамные антибиотики у детей

Антибиотики являются наиболее часто применяемыми препаратами в педиатрической практике, и не-β-лактамные антибиотики (НБЛА) составляют почти половину от назначений всех антибактериальных препаратов в детских стационарах Австралии. Несмотря на это, данные о гиперчувствительности НБЛА у детей очень ограничены.

В исследовании, которое было опубликовано в декабрьском номере журнала Pediatrics, описаны реакции гиперчувствительности на НБЛА у детей и результаты клинической оценки аллергии.

В исследование включались дети с подозреваемой аллергией на НБЛА, которым проводились кожные пробы и/или провокационные тесты с введением препарата в/в или применением внутрь, за период с мая 2011 г. по июнь 2018 г. В исследование не включались пациенты старше 18 лет и в случае, если у них не было проведно полное аллергологическое обследование по любой другой причине, кроме как наличие чётко установленной аллергической реакции.

За 7-летний период исследования 141 ребёнку было проведено 150 аллергологических обследований и тестов для оценки реакции на 15 различных НБЛА. Среднее время от впервые сообщенной непереносимости препарата до проведения аллергологической оценки составило 1,9 лет.

Из 150 проведённых провокационных тестов на НБЛА в 27 случаях (18%) были получены положительные результаты, причём частота положительных провокационных тестов была наибольшей для ко-тримоксазола (15 из 46, 32,6%) и макролидов (8 из 77, 10,4%). Хотя у 4 детей были изначально диагностированы анафилактические реакции, ни у одного из пациентов не развились тяжёлые симптомы и не потребовалось введение адреналина при проведении провокационных проб. В тех случаях, когда при проведении провокационных проб были получены положительные результаты, у большинства детей (23 из 27, 85,2%) возникли симптомы, аналогичные тем, которыми изначально проявлялась гиперчувствительность на НБЛА.

Таким образом, у 8 из 10 детей с анамнестическими данными о наличии гиперчувствительности на НБЛА диагноз аллергии может быть снят. Своевременность проведения аллергологических обследований крайне важна для того, чтобы иметь возможность назначения (в случае необходимости) максимально возможного перечня антимикробных препаратов.

Grinlington L., Choo S., Cranswick N., Gwee A. Non-β-Lactam Antibiotic Hypersensitivity Reactions. Pediatrics. 2019 Dec 3. pii: e20192256. doi: 10.1542/peds.2019-2256.

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аллергические реакции, гиперчувствительность, не-β-лактамные антибиотики, провокационные пробы, аллергологическое обследование