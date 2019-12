Структура бактериальных инфекций и предикторы летальности у пациентов с циррозом Опубликовано: Среда, 04 декабря 2019 г. - 09:05 Тема: Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение Бактериальные инфекции более часто возникают у пациентов с декомпенсированным циррозом по сравнению с лицами, у которых отмечается компенсация заболевания. Бактериальные инфекции у данной категории пациентов являются значимой причиной заболеваемости и летальности, поскольку развитие инфекционного процесса индуцирует продукцию провоспалительных цитоксинов, что приводит к органной недостаточности и летальному исходу. Целью исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Medicine and Pharmacy Reports, было определение клинических характеристик и исходов бактериальных инфекций различных органов и систем у пациентов с циррозом печени и определение факторов, ассоциированных с летальным исходом. Было проведено одномоментное исследование у пациентов с циррозом и микробиологически подтверждённой бактериальной инфекцией. В ходе исследования учитывались демографические и клинические данные, лабораторные параметры и исходы. В исследование было включено 158 пациентов. Хроническое употребление алкоголя было наиболее частой причиной цирроза (66,4%). Более часто возникали внебольничные инфекции, чем нозокомиальные (85,5% vs 14,5%). Чаще этиологический агент выделялся из асцитической жидкости (38,3%), крови (24,3%), дыхательных путей (15,5%) и мочевыводящих путей (14,5%). Грамотрицательные возбудители были самой частотой причиной инфекции (74,3%), из которых Escherichia coli оказалась лидирующим патогеном (38,5%). Летальность при развитии инфекционного процесса у пациентов с циррозом составила 24%. Факторами, влияющими на летальность, были тип инфекции, категория по классификации Чайлда-Пью, острое поражение почек, печёночная энцефалопатия, инфекции мочевыводящих путей, а также уровни креатинина и билирубина. Многофакторный логистический регрессионный анализ выявил, что тип инфекции (отношение шансов 0,33, 95% ДИ 0,11-1,01), инфекция, выделенная из асцитической жидкости (ОШ 2,81, 95% ДИ 1,11-7,12), печёночная энцефалопатия (ОШ 0,17, 95% ДИ 0,070-0,422) и острое поражение почек (ОШ 0,19, 95% ДИ 0,077-0,502) были статистически достоверно ассоциированы с внутрибольничной летальностью. Таким образом, в данном исследовании было продемонстрировано, что тип инфекции, печеночная энцефалопатия, инфекция асцитической жидкости и острое поражение почек влияют на летальность у пациентов с циррозом. Kudru C.U., Eshwara V.K., Nagiri S.K., Guddattu V.3. Spectrum of bacterial infections and predictors of mortality in adult cirrhotic patients. Med Pharm Rep. 2019; 92(4): 356-361. doi: 10.15386/mpr-1387.

160 цирроз, бактериальные инфекции, предикторы летальности

