Влияние антибиотикопрофилактики на частоту бактериемии после стоматологических манипуляций Опубликовано: Понедельник, 02 декабря 2019 г. - 08:55 Тема: Применение антибиотиков в хирургии и антибиотикопрофилактика Профилактическое применение антибиотиков рутинно используется у пациентов, относящихся к группам высокого риска, для снижения частоты бактериемии и риска развития инфекционного эндокардита (ИЭ). В рамках выполненного систематического обзора авторы оценили эффективность антибиотикопрофилактики в отношении частоты, природы, значимости и продолжительности бактериемии после стоматологических манипуляций. Авторы провели поиск литературы с использованием баз данных MEDLINE, Embase и Кокрановский центральный регистр контролируемых исследований (Cochrane Central Register of Controlled Trials) по май 2019 г. включительно. В систематический обзор включались рандомизированные клинические исследования, в которых сравнивалось профилактическое применение антибиотиков в сравнении с плацебо или отсутствием лечения при стоматологических вмешательствах. В систематический обзор было включено 12 исследований. В исследованиях оценивалась частота бактериемии после антибиотикопрофилактики с использованием антибиотиков в соответствии с рекомендациями Американской кардиологической ассоциации (American Heart Association — AHA), а именно, амоксициллина, клиндамицина, цефалоспоринов и азитромицина, или при использовании других антимикробных препаратов (моксифлоксацин и амоксициллин/клавуланат в/в). Результаты объединённого анализа выявили, что профилактическое применение антибиотиков статистически достоверно сокращает частоту бактериемии, однако эффективность была умеренная (отношение рисков 0,5, 95% ДИ 0,38-0,67). Применение амоксициллина/клавуланата в/в способствовало значимому снижению частоты бактериемии. Применяемые у пациентов с аллергией на пенициллин другие группы препаратов (например, клиндамицин или цефалоспорины) оказались менее эффективны. Амоксициллин для приёма внутрь на настоящий момент является антибиотиком выбора для снижения частоты бактериемии. У пациентов высокого риска развития инфекционного эндокардита, у которых проводятся инвазивные стоматологические манипуляции, может использоваться амоксициллин/клавуланат в/в. У пациентов с непреносимостью пенициллинов может использоваться азитромицин внутрь, поскольку он показал более высокую эффективность в сокращении частоты бактериемии. Также возможно рассмотрение применения клиндамицина. Важно отметить, что антибиотикопрофилактика при стоматологических вмешательствах должна быть ограничена только группой пациентов с высокими риском развития инфекционного эндокардита в соответствии с рекомендациями Американской кардиологической ассоциации. Lafaurie G.I., Noriega L.A., Torres C.C., Castillo Y., Moscoso S.B., Mosquera S., Díaz-Báez D., Chambrone L. Impact of antibiotic prophylaxis on the incidence, nature, magnitude, and duration of bacteremia associated with dental procedures: A systematic review. J Am Dent Assoc. 2019; 150(11): 948-959.e4. doi: 10.1016/j.adaj.2019.06.017.

антибиотикопрофилактика, стоматологические вмешательства, стоматологические манипуляции, амоксициллин, амоксицллин/клавуланат, азитромицин, инфекционный эндокардит

