Многие часто применяемые препараты влияют на состав и функцию микробиоты кишечника

Ингибиторы протонной помпы (ИПП), метформин, антибактериальные препараты, слабительные и некоторые другие часто используемые лекарственные средства значимо повреждают такосономическую структуру и метаболическую функцию микробиоты кишечника, а также способствуют переносу генов антибиотикорезистентности — такие результаты исследования, проведённого в Нидерландах, были представлены в октябре на Объединённой европейской гастроэнтерологической неделе (United European Gastroenterology (UEG) Week 2019).

Пока преждевременно делать выводы с точки зрения клинической значимости данных открытий, а также их краткосрочных и долговременных последствий для здоровья.

Значимым результатом данного исследования является создание осведомлённости о потенциальном воздействии лекарственных средств на микробиоту кишечника с установлением определённых механизмов воздействия, которые нуждаются в дальнейшем изучении.

Исследователями была изучена связь между 41 часто используемым лекарственным препаратом и микробными изменениями кишечника в общей популяции и у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника и синдромом раздражённого кишечника. В ходе проекта было выполнено метагеномное секвенирование с использованием 1883 свежезамороженных образцов фекалий.

Из 41 категории препаратов применение 18 приводили к изменениям состава и/или функции кишечной микробиоты, причем наибольшее влияние оказывали ингибиторы протонной помпы, метформин, антибиотики и слабительные средства.

После коррекции по полипрагмазии семь категорий препаратов достоверно приводили к изменениям в микробиоте кишечника. Так, в кишечной микробиоте пациентов, получавших ингибиторы протонной помпы, диагностирован избыточный бактериальный рост бактерий в верхних отделах желудочно-кишечного тракта и повышеная продукция жирных кислот, в то время как пациенты, принимавшие метформин, имели большее количество Escherichia coli.

Рост антибиотикорезистентности и распространение генов резистентности было связано с использованием 8 различных категорий лекарственных средств, а именно, оральных контрацептивов с антиандрогенным эффектом, бета-симпатомиметиков в форме ингаляций, слабительных препаратов, метформина, сахароснижающих препаратов для приема внутрь, ИПП, НПВС и триптанов. Применение антидепрессантов — селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) у пациентов с синдромом раздражённого кишечника приводило к росту бактерий вида Eubacterium ramulus. Применение глюкокортикоидов внутрь приводило к увеличению количества метаногенных бактерий, которые связаны с ожирением и увеличением индекса массы тела.

В настоящее время проводятся дальнейшие исследования в этой области для того, чтобы идентифицировать любые потенциальные связи между воздействием лекарств, микробиотой кишечника и развитием нежелательных явлений на фоне лекарственной терапии. Проведённые до настоящего времени эпидемиологические и клинические исследования показали, что длительное применение некоторых лекарственных препаратов может иметь побочные эффекты. В будущем исследователи хотели бы определить, опосредованы ли эти побочные эффекты воздействием на микробиоту кишечника, и если да, то изучить, можно ли разработать стратегию для предотвращения этого воздействия.

18 Common Drugs Tied to Altered Gut Microbiome. UEG Week 2019. MedpageToday

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