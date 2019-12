Иммунокомпрометированным пациентам следует избегать контакта с кошками, за исключением собственных домашних питомцев

В новых рекомендациях по зоонозным инфекциям кошек указано, что пациентам с иммунокомпрометированными состояниями и иммунодефицитом следует избегать контактов с кошками, за исключением собственных здоровых домашних питомцев. Более 20 зоонозных инфекций, переносчиками которых являются кошки, могут передаваться человеку фекально-оральным путём, через царапины или укусы, дыхательные пути, глаза или мочеполовые пути, а кошачьи блохи и клещи могут переносить возбудителей и других зоонозных инфекций. В октябрьском номере журнала Journal of Feline Medicine and Surgery Американская ассоциация практикующих специалистов по болезням кошек (American Association of Feline Practitioners) описывает эти зоонозы и новые сведения, которые появились в Практических рекомендациях по зоонозным инфекциям кошек (2019 Feline Zoonoses Guidelines). Пожалуй, наиболее распространённым энтеральным зоонозом является инфекция, вызванная Toxoplasma gondii, для которой кошки являются единственным окончательным хозяином. Кошки после первичной инфекции могут выделять миллионы ооцист, и как только образовались споры из ооцист, они могут заражать человека. Следует подчеркнуть, что у людей более вероятно развитие токсоплазмоза после заражения ооцистами из окружающей среды, чем при непосредственном контакте с собственными домашними кошками. Из-за токсоплазмоза и других кошачьих зоонозов практические рекомендации рекомендует иммунокомпрометированным пациентам и лицам с иммунодефицитными состояниями избегать контакта с кошками, за исключением их собственных. Другие меры защиты кошек от зоонозов включают дегельминтизацию котят и регулярную плановую дегельминтизацию взрослых кошек. В случае, если иммунокомпрометированного пациента укусила или поцарапала кошка, ему следует обратиться за медицинской помощью. Однако практические рекомендации не поддерживают процедуру удаления когтей у кошек в качестве мероприятия по сокращения числа зоонозов, вызванных царапинами, нанесёнными кошками. Рекомендовано использовать средства для борьбы с блохами для всех кошек в любое время года, независимо от того, находятся ли они только в помещении или же могут гулять на открытом воздухе. Также рекомендации предлагают использовать акарициды (пестициды, которые убивают клещей) для кошек, которые гуляют на улице. Кошки с клиническими признаками заболевания должны быть осмотрены ветеринаром для определения риска передачи зоонозного заболевания и, при необходимости, проведения дополнительного обследования. Помимо 21 конкретной рекомендации, вышеуказанный документ также содержит общие рекомендации для владельцев кошек и ветеринарных врачей по снижению риска трансмиссии зоонозов от кошек, а также таблицы основных зоонозов и их проявлений у кошек и человека. Lappin M.R., Elston T., Evans L., Glaser C., Jarboe L., Karczmar P., Lund C., Ray M. 2019 AAFP Feline Zoonoses Guidelines. J Feline Med Surg. 2019 Nov;21(11):1008-1021. doi: 10.1177/1098612X19880436.

812 зоонозы, токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, кошки, иммунокомпрометированные пациенты