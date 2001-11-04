Компания GlaxoSmithKline начала клинические исследования III фазы экспериментального антибиотика

Представители фармацевтической компании GlaxoSmithKline заявили, что в настоящее время начались исследования III фазы по оценке эффективности и безопасности нового антибактериального препарата гепотидацина у пациентов с инфекциями мочевыводящих путей или гонореей.

Новый антибактериальный препарат гепотидацин является первым представителем нового класса антибиотиков, и предполагается, что он будет применяться для лечения 2 наиболее распространённых бактериальный инфекций в эпоху растущей резистентности бактериальных патогенов.

Гепотидацин будет сравниваться с комбинацией цефтриаксон + азитромицин у примерно 600 пациентов с гонореей и с нитрофурантоином у примерно 1200 женщин с неосложнёнными инфекциями мочевыводящих путей.

Гепотидацин принадлежит новому классу антибиотиков, называемому триазааценафиленовые ингибиторы бактериальной топоизомеразы. Препараты данного класса селективно связываются с 2 бактериальными ферментами и тем самым влияют на репликацию бактерий.

Компания GlaxoSmithKline ожидает получение результатов исследований к концу 2021 г.

Starts Late-Stage Trials for Experimental Antibiotic Medscape

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гепотидацин, гонорея, инфекции мочевыводящих путей, GlaxoSmithKline