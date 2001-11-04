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Администрация США по пищевым продуктам и лекарственным средствам (FDA) одобрила препарат Talicia для лечения инфекции, вызванной H. pylori, у взрослых пациентов

Опубликовано: Пятница, 08 ноября 2019 г. - 09:05
Тема: Антимикробные препараты Версия для печати

4 ноября 2019 г. фармацевтическая компания Redhill Biopharma сообщила, что Администрация США по пищевым продуктам и лекарственным средствам (FDA) одобрила препарат Talicia для лечения инфекции, вызванной Helicobacter pylori, у взрослых пациентов.

В соответствии с данными Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), инфекция, вызванная H. pylori, является ведущей причиной развития пептических язв и гастрита. Кроме того, данная инфекция приводит к 6-кратному увеличению риска развития рака желудка и MALT-лимфомы желудка.

Компания Redhill Biopharma заявляет, что препарат Talicia (омепразола магний, амоксициллин и рифабутин) является первым и единственным одобренным FDA препаратом для терапии хеликобактериальной инфекции, содержащим рифабутин. Предпосылками создания данного комбинированного лекарственного средства стали проблема растущей и распространяющейся резистентности H. pylori и снижения клинической и микробиологической эффективности стандартной трёхкомпонентной эрадикационной терапии, включающей кларитромицин. По данным CDC, за период с 2009 по 2013 г. доля устойчивых к кларитромицину штаммов хеликобактера, и как результат, неэффективность эрадикационных схем, увеличилась в 2 раза.

Ведущие эксперты в области гастроэнтерологии полагают, что препарат Talicia сможет преодолеть бактериальную резистентности, обеспечить оптимальную клиническую эффективность и стать препаратом первой линии в стандартных схемах эрадикации H. pylori.

В ходе клинического исследования III фазы ERADICATE Hp2 препарат Talicia (4 капсулы 3 раза в сутки) применялся у пациентов с подтверждённой хеликобактериальной инфекцией в течение 14 дней, в группе сравнения назначалась стандартная эрадикационная терапия также в течение 2 недель. Частота достижения эрадикации H. pylori составила 84% в группе применения препарата Talicia в сравнении с 58% в контрольной группе.

FDA приняла заявку на рассмотрение нового исследуемого препарата Talicia в июле 2019 г.

FDA approves Talicia for H. pylori infection in adults


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Talicia, омепразола магний, амоксициллин, рифабутин, инфекция, вызванная Helicobacter pylori, эрадикация H. pylori

  
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Администрация США по пищевым продуктам и лекарственным средствам (FDA) одобрила препарат Talicia для лечения инфекции, вызванной H. pylori, у взрослых пациентов | Войти / Создать логин | 0 Комментарии
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