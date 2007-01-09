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Эффективность добавления Lactobacillus spp. к тройной эрадикационной терапии инфекции, вызванной Helicobacter pylori, у детей: результаты мета-анализа рандомизированных контролируемых исследований

Опубликовано: Понедельник, 19 августа 2019 г. - 09:25
Тема: Пробиотики Версия для печати

Трёхкомпонентные схемы эрадикации H. pylori, включающие в себя ингибитор протонной помпы и два антибактериальных препарата, широко используется во всём мире для лечения состояний, ассоциированных с H. pylori, но в связи с ростом антибиотикорезистентности отмечается снижение эффективности эрадикационных схем. Также нельзя не отметить на довольно высокую частоту нежелательных явлений (НЯ), сопровождающих тройную терапи.

В 2019 г. журнала The European Journal of Pediatrics опубликован мета-анализ, посвящённый оценке влияния добавления лактобактерий к 3-компонентной эрадиакционной антихеликобактериальной терапии у детей, на частоту эрадикации и возникновение НЯ. В мета-анализ включены результаты 5 исследований (n=484). Объединённый относительный риск частоты эрадикации в группе применения лактобактерий составил 1,19 (95% ДИ 1,07-1,33). При проведении подгруппового анализа на основании применения различных доз и длительности назначения лактобактерий оказалось, что при использовании больших доз лактобактерий объединённый ОР эрадикации составил 1,36 (95% ДИ 1,15-1,60) в сравнении с ОР=1,08 при применении малых доз (95% ДИ 0,86-1,35). Также на частоту успешной эрадикации влияла длительность использования пробиотиков: объединённый ОР=1,24 (95% ДИ 1,06-1,46) при длительном применении и ОР=1,17 (95% ДИ 0,96-1,44) — при коротких курсах. Также было установлено, что использование Lactobacillus spp. статистически достоверно сокращает частоту возникновения диареи на фоне эрадикационной терапии (ОР 0,30, 95% ДИ 0,1-0,85).

Таким образом, использование Lactobacillus spp. в качестве адъювантной терапии при проведении эрадикации H. pylori у детей приводит к повышению эффективности эрадикации и уменьшению частоты нежелательных эффектов эрадикационной терапии, причём данные эффекты наиболее выражены при применении больших доз лактобактерий и при продолжительном назначении пробиотиков.

Fang H.R., Zhang G.Q., Cheng J.Y., et al.

Efficacy of Lactobacillus-supplemented triple therapy for Helicobacter pylori infection in children: a meta-analysis of randomized controlled trials.

Eur J Pediatr. 2019; 178(1): 7-16.


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пробиотики, лактобактерии, Lactobacillus spp. эрадикация, тройная эрадикационная терапия, Helicobacter pylori

  
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