Пробиотики улучшают когнитивную функцию у пациентов с циррозом

Пробиотики способны модулировать состав кишечной микрофлоры, влиять на проницаемость слизистой оболочки кишечника и иммунный ответ и посредством вышеуказанных механизмов уменьшать выраженность когнитивных нарушений и предотвращать потенциальные неблагоприятные последствия, такие как падения, у пациентов с циррозом печени. Целью исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Hepatology Communications, была оценка влияния мультиштаммового пробиотика на когнитивную функцию, риск падений и выраженность воспалительного ответа у пациентов с циррозом. В исследование включались последовательные пациенты с циррозом и когнитивной дисфункцией, определяемой на основе Психометрического индекса печеночной энцефалопатии печени (Psychometric Hepatic Encephalopathy Score — PHES) < -4) и/или анамнестическими данными падений в предшествующий год. Пациенты были рандомизированы на получение либо саше с мультиштаммовым пробиотиком Visbiome, содержащим 8 штаммов полезных микроорганизмов (Bifidobacterium breve, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus) в дозе 450×109 КОЕ 2 раза в сутки в течение 12 недель, либо на получение плацебо. Исследователи оценивали изменения в когнитивной функции (PHES); риски падений (тест «Встань и иди на время» — Timed Up and Go [TUG], скорость ходьбы и частота падений); системный воспалительный ответ, «кислородный взрыв» нейтрофильных лейкоцитов; целостность интестинального барьера (сывороточные уровни белка 6 и 2, связывающего жирные кислоты — FABP-6 и FABP-2, зонулина и мочевого клаудина-3); бактериальную транслокацию (липополисахарид-связывающий белок — ЛСБ); а также состав фекальной микробиоты. Пациенты, которые получали пробиотик (n=18) продемонстрировали статистически достоверное по сравнению с группой плацебо улучшение когнитивной функции по данным PHES (1,29 vs 0,35, р=0,006), теста TUG (11,38 vs 10 сек, р=0,015) и скорости ходьбы (0,9 vs 1,12 м/сек, р=0,02), а также тенденцию к меньшей частоте падений в периоде последующего наблюдения (0% vs 22,2% в группе плацебо [n=18]; р= 0,10). В группе использования пробиотиков отмечалось снижение уровня С-реактивного белка (7,62 vs 3,45 мг/л, р=0,01), ФНО-альфа (р=0,01), FABP-6 (р=0,009) и клаудина-3 (р=0,002), а также повышение постстимулированного «кислородного взрыва» нейтрофильных лейкоцитов (р=0,002). В ходе исследования не было зарегистрировано связанных с используемым пробиотиком или плацебо нежелательных явлений. Таким образом, данное исследование продемонстрировало, что применение пробиотиков улучшает когнитивную функцию, уменьшает риск падений и выраженность воспалительного ответа у пациентов с циррозом и когнитивными нарушениями и анамнезом падений. Román E., Nieto J.C., Gely C., Vidal S., Pozuelo M., Poca M., Juárez C., Guarner C., Manichanh C., Soriano G. Effect of a Multistrain Probiotic on Cognitive Function and Risk of Falls in Patients With Cirrhosis: A Randomized Trial. Hepatol Commun. 2019 Mar 12; 3(5): 632-645. doi: 10.1002/hep4.1325.

