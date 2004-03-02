Потепление океанов повышает риск возникновения некротической инфекции, вызванной Vibrio vulnificus

В соответствии с результатами исследования, опубликованными в июньском номере журнала Annals of Internal Medicine, повышение температуры океанов приводит к увеличению риска возникновения серьёзной инфекции, вызванной Vibrio vulnificus, в неэпидемических ранее регионах. Исследователи из Пенсильвании сообщили о возникновении 5 случаев некротического фасциита, вызванного V. vulnificus, за летние периоды 2017 и 2018 гг. Важно отметить, что за предшествующие 8 лет (период 2008-2016 гг.) был диагностирован только один случай данной инфекции. Распространение микроорганизмов Vibrio spp. в неэпидемических ранее регионах диктует клиницистам необходимость быть осведомлёнными о риске этого инфекционного заболевания и настороженными, особенно если врач никогда не встречался со случаями такого рода инфекции в своей практике. Vibrio vulnificus обычно обитают в тёплой морской воде. Ранее случаи этой инфекции в США отмечались в районе Чесапикского залива в Атлантическом океане, однако они были редкими в более северной и холодной части — заливе Делавэр. В данной серии случаев все пациенты были мужского пола в возрасте от 38 до 64 лет. Из 5 пациентов 4 недавно контактировали с водой из залива Делавэр и/или ели крабов в этом районе. Пятый пациент отрицал контакт с водой или крабами из залива Делавэр, но сообщал, что он работал в ресторане морепродуктов в Нью-Джерси. У 2 мужчин возникли травматические повреждения голеней во время ловли крабов в заливе. Пациенты обратились с жалобами на относительно неспецифические элементы на коже ног, включая эритему и отёк, которые быстро прогрессировали с развитием некротического фасциита. Всем пациентам потребовалось экстренное удаление некротических тканей. В каждом случае при культуральном исследовании крови или некротической ткани был выделен V. vulnificus. У одного 64-летнего пациента с нелеченным гепатитом С развилась нестабильная желудочковая тахикардия по время третьей операции по удалению некротических тканей, и он позже скончался. У другого 60-летнего пациента с болезнью Паркинсона развился шок, дыхательная недостаточность и синдром диссеминированного внутрисосудистого свёртывания, а также потребовалась ампутация. Следует отметить, что и другие пациенты имели значимые сопутствующие заболевания: 38-летний мужчина с нелеченным гепатитом В, 46-летний пациент с сахарным диабетом 2 типа и ещё один мужчина 64 лет с нелеченным гепатитом С, а также анамнезом длительного артрита, применения метилпреднизолона и злоупотребления алкоголя. Исследователи отмечают, что аномалии климата, в частности, повышение температуры воды за последние десятилетия создает благоприятные условия для обитания V. vulnificus в регионах, традиционно считавшихся очень холодными для роста и размножения этих микроорганизмов. Тем не менее, несмотря на увеличения частоты инфекций, вызванных данным патогеном, исследователи отмечают, что эти случаи остаются редкими, и людям не следует паниковать, поскольку для большинства здоровых в целом лиц без факторов риска при контакте с водой не повышает риск возникновения тяжёлого некротического фасциита. Однако если пациент иммунокомпрометирован или имеет повреждения кожных покровов, следует немедленно обратиться к врачу в случае развития любых подозрительных изменений на коже, если до этого был контакт с морской водой. Necrotizing Infections Rise With Warming Oceans, Study Shows Medscape

275 Vibrio vulnificus, некротический фасциит, морская вода, залив Делавэр