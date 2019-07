S. aureus — распространённый патоген на мобильных телефонах студентов медицинского колледжа

Staphylococcus aureus присутствует в 40% образцов, взятых с мобильных телефонов студентов университета, в основном студентов медицинского колледжа — такие данные были представлены на конференции ASM Microbe, которая проходила в июне 2019 г. в Сан-Франциско. Авторы исследования подчёркивают, что данный микроорганизм может представлять опасность, особенно для ослабленных пациентов или иммунокомпрометированных лиц. В ранее проведённом исследовании, которое было выполнено в Университетском госпитале Пенсильвании (Hospital of the University of Pennsylvania), было установлено, что на половине стетоскопов, которые используются в ОРИТ, обнаружен S. aureus. Ещё в одном исследовании, проведённом в стационаре во Франции, оказалось, что 39% телефонов работников больницы контаминированы эпидемическими вирусами. Для данного исследования были собраны образцы с 100 мобильных телефонов, принадлежащим студентам университета, проходящим обучение по биомедицинским специальностям, фармации, стоматологии, питанию и сестринскому уходу. Образцы были протестированы на наличие Escherichia coli и S. aureus, их чувствительности к антибиотикам и наличие биоплёнок. Как оказалось, на 40% телефонов присутствовали штаммы S. aureus, из которых 70% были выделены с телефонов студентов медицинского колледжа. Возможно, это обусловлено учебным процессом, который включает клиническую практику в стационаре. В то же время исследователи не обнаружили E. coli ни в одном из взятых с мобильных телефонов образцов. Исследователи сообщают, что 85% выделенных S. aureus были устойчивы к пенициллину и половина штаммов классифицировалась как обладающая умеренным синтезом биоплёнок. Исследователи не исключают, что улучшение гигиенических мероприятий в отношении мобильных телефонов могут привести к снижению частоты инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, однако для изучения данного аспекта требуется проведение дальнейших исследований. Souza GM, et al. Dissemination of methicillin-resistant Staphylococcus aureus(MRSA) by university student's cell phones. Presented at: ASM Microbe; June 20-24, 2019; San Francisco.

90 Staphylococcus aureus, мобильные телефоны, студенты медицинского колледжа, ASM Microbe