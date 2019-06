Риск возникновения серьёзных инфекций у пациентов с псориазом, получающих системную терапию Опубликовано: Понедельник, 27 мая 2019 г. - 09:05 Тема: Безопасность лекарственных средств и НЛР Целью исследования, опубликованного в майском номере журнала JAMA Dermatology, было сравнение риска развития серьёзных инфекций, связанных с терапией биологическими и небиологическими препаратами, у пациентов с псориазом. В США за период с 1 января 2003 г. по 30 сентября 2015 г.было проведено наблюдательное когортное исследование. В ходе исследования изучались сведения из 2 больших баз данных в США. В исследование включались пациенты с диагнозом «Псориаз», которые впервые начали получать системную терапию по поводу псориаза (препараты ацитретин, адалимумаб, апремиласт, этанерцепт, инфликсимаб, метотрексат или устекинумаб). Первичным оцениваемым в ходе исследования параметром было возникновение серьёзной инфекции. Изучаемые базы данных включали 31595 пациентов в базе данных Optum Clinformatics Data Mart и 76112 пациентов в базе данных Truven MarketScan. Как оказалось, пациенты, получавшие ацитретин, апремиласт, инфликсимаб и метотрексат, были старше, и у них было исходно больше сопутствующих заболеваний, чем у пациентов, которые получали другие биологические препараты (адалимумаб, этанерцепт и устекинумаб). У пациентов отмечалась меньшая общая частота инфекций на фоне терапии апремиластом (относительный риск (ОР) 0,50, 95% ДИ 0,26-0,94), этанерцептом (ОР 0,75, 95% ДИ 0,61-0,93) и устекинумабом (ОР 0,65, 95% ДИ 0,47-0,89) по сравнению с метотрексатом. В ходе исследования не было выявлено различий в частоте серьёзных инфекций у пациентов на фоне применения ацитретина, адалимумаба и инфликсимаба по сравнению с метотрексатом, т.е. при сравнении был установлен сопоставимый риск. Подгрупповой анализ в зависимости от типа инфекции выявил статистически достоверно более высокий риск развития целлюлита у пациентов, получавших ацитретин, по сравнению с метотрексатом (ОР 1,76, 95% ДИ 1,11-2,80). Исследователи отмечают, что несколько биологических препаратов, которые были одобрены для лечения средне-тяжёлого и тяжёлого псориаза, включая ингибиторы ИЛ-17 (секукинумаб и иксекизумаб) и ИЛ-23 (рисанкизумаб и гуселькумаб), не включались в исследование, соответственно, необходимо проведение дальнейших исследований для установления риска системных инфекций на фоне терапии вышеуказанными биологическими агентами. Таким образом, пациенты с псориазом, получающие лечение апремиластом, этанерцептом или устекинумабом, имеют более низкий риск развития серьёзных инфекций по сравнению с пациентами, которым назначен метотрексат. Dommasch E.D., Kim S.С., Lee M.P., Gagne J.J. Risk of Serious Infection in Patients Receiving Systemic Medications for the Treatment of Psoriasis. JAMA Dermatol. 2019 May 10.

352 ацитретин, адалимумаб, апремиласт, этанерцепт, инфликсимаб, метотрексат, устекинумаб, псориаз, риск системных инфекций

