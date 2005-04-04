22-25 мая 2019 г. в Москве состоялся XXI международный конгресс МАКМАХ по антимикробной терапии и клинической микробиологии. Доклады ведущих специалистов из России и стран ближнего и дальнего зарубежья были посвящены проблемам эпидемиологии нозокомиальных и внебольничных инфекций в России, терапии инфекций, вызванных полирезистентными возбудителями, инфекционному контролю и стратегии предотвращения распространения антибиотикорезистентности, обзору современных международных и российских рекомендаций по лечению, перспективам антимикробной терапии и профилактики различных инфекций. В холле конференц-зала прошла выставка компаний-спонсоров. 22 мая 2019 г. 23 мая 2019 г. Интервью с участниками XXI конгресса МАКМАХ

450 МАКМАХ, конгресс, антимикробная терапия, клиническая микробиология, Москва