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XXI международный конгресс МАКМАХ по антимикробной терапии и клинической микробиологии

Опубликовано: Суббота, 25 мая 2019 г. - 10:05
Тема: События и мероприятия Версия для печати

22-25 мая 2019 г. в Москве состоялся XXI международный конгресс МАКМАХ по антимикробной терапии и клинической микробиологии.

Доклады ведущих специалистов из России и стран ближнего и дальнего зарубежья были посвящены проблемам эпидемиологии нозокомиальных и внебольничных инфекций в России, терапии инфекций, вызванных полирезистентными возбудителями, инфекционному контролю и стратегии предотвращения распространения антибиотикорезистентности, обзору современных международных и российских рекомендаций по лечению, перспективам антимикробной терапии и профилактики различных инфекций.

В холле конференц-зала прошла выставка компаний-спонсоров.

22 мая 2019 г.

23 мая 2019 г.

Интервью с участниками XXI конгресса МАКМАХ


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МАКМАХ, конгресс, антимикробная терапия, клиническая микробиология, Москва

  
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