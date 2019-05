Тикагрелор — новый антибиотик? Опубликовано: Среда, 22 мая 2019 г. - 10:05 Тема: Антимикробные препараты Антиагрегант тикагрелор (Брилинта, компания AstraZeneca) обладает бактерицидной активностью в отношении резистентным к антибиотикам грамположительных микроорганизмов, включая метициллинорезистентные штаммы Staphylococcus aureus (MRSA). Тикагрелор может стать первым представителем нового класса антимикробных препаратов, активного в отношении полирезистентных стафилококков или энтерококков. Эти данные были опубликованы в майском номере журнала JAMA Cardiology. Антибактериальные свойства Тикагрелора не связаны с его антитромбоцитарной активностью и не наблюдаются у других антиагрегантов, таких как Клопидогрель или Прасугрель. Новый механизм бактерицидного действия потенциально открывает новый класс антибиотиков, который в настоящее время жизненно необходим из-за роста и распространений антибиотикорезистентности. Исследователи полагают, что двойные эффекты тикагрелора — ангиагрегантный и антибактериальный — могут предоставить ему преимущества над другими антиагрегантами-ингибиторами P2Y12 у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у которых имеется риск развития инфекций, вызванных грамположительными микроорганизмами, например, инфекционного эндокардита. Также препарат может применяться в составе полимеров, покрывающих имплантируемые сердечные устройства, с целью снижения риск инфекционных осложнений. Было замечено, что среди пациентов с острым коронарным синдромом и инфекциями лёгких, которым требовалось пребывания в ОРИТ, выживаемость была выше в группе тикагрелора по сравнению с другими антиагрегантами. В ходе post hoc анализа в исследовании PLATO, в котором принимали участие пациенты с острым коронарным синдромом, оказалось, что риск летальных исходов, связанных с инфекционными осложнениями, был ниже у пациентов, получавших тикагрелор, чем у пациентов в группе клопидогреля. Позже в исследовании XANTHIPPE, где изучалась возможность влияния антиагрегантных свойств на воспаление и иммунный ответ, использование тикагрелора улучшало лёгочную функцию у пациентов, госпитализированных с пневмонией. Результаты этих двух исследований стали основой для дальнейшего изучения, имеет ли тикагрелор или его метаболиты антибактериальные свойства. Была проведена серия исследований in vitro, в которых продемонстрировано, что тикагрелор обладает бактерицидной активностью в отношении S. aureus, включая MRSA. Также была обнаружена выраженная активность против энтерококков, являющихся возбудителем инфекционного эндокардита или инфекций имплантированных устройств, которые часто высоко резистентны к антибиотикам и крайне сложно поддаются лечению. Установлено, что тикагрелор и его метаболит AR-C124910 демонстрируют бактерицидную активность в отношении всех тестируемых грамположительных штаммов, включая изоляты S. aureus с промежуточной чувствительностью к гликопептидам (GISA), метициллинорезистентные штаммы Staphylococcus epidermidis (MRSE), MRSA и ванкомицинорезистентые штаммы E. faecalis (VRE). Значения МПК составили 20 мкг/мл против MSSA, GISA, MRSA и VRE; 30 мкг/мл против MRSE и 40 мкг/мл против E. faecalis и S. agalactiae. По показателю МПК тикагрелор превосходит ванкомицин и сопоставим по бактерицидной активности с даптомицином. Субоптимальные бактерицидные концентрации тикагрелора (10 мкг/мл) в комбинации с ванкомицином (4 мкг/мл) подавляют примерно 50% исходного инокулюма MRSA, демонстрируя синергетическую активность. Тикагрелор также усиливает бактерицидную активность рифампицина, ципрофлоксацина и ванкомицина при оценки диско-диффузионным методом. Исследователи отмечают, что хотя бактерицидные концентрации не могут быть достигнуты у пациентов, получающих обычные дозы тикагрелора для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, антибактериальная активность в инфекционных локусах может быть достижима путём локальной, возможно связанной с тромбоцитами, аккумуляцией препарата. Наиболее приемлемая доза тикагрелора, необходимая для антибактериального действия, является очень высокой по сравнению дозой, используемой для антитромботического действия, поэтому возможен высокий риск кровотечений. Таким образом, чтобы достичь антибактериальной активности без риска кровотечений, исследователи слегка изменили молекулу тикагрелора, чтобы он потерял свой антиагрегационный эффект, но сохранил антибактериальное действие. Также изучаются другие субстанции на основании тикагрелора. Lancellotti P., Musumeci L., Jacques N., Servais L., Goffin E., Pirotte B., Oury C. Antibacterial Activity of Ticagrelor in Conventional Antiplatelet Dosages Against Antibiotic-Resistant Gram-Positive Bacteria. JAMA Cardiol. 2019 May 8. doi

115 тикагрелор, метициллинорезистентные штаммы Staphylococcus aureus, MRSA, GISA, Staphylococcus epidermidis, MRSE, E. faecalis, VRE, S. agalactiae, инфекционный эндокардит, инфекции имплантированных устройств

