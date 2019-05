Использование антибиотиков для профилактики инфекций после оперативных пособий при родах через естественные родовые пути: результаты исследования ANODE Опубликовано: Понедельник, 20 мая 2019 г. - 09:20 Тема: Применение антибиотиков в хирургии и антибиотикопрофилактика В настоящее время чётко установлены факторы риска развития инфекционных осложнений у матери, включая проведение операции кесарево сечение, а также использование оперативных пособий при родах через естественные родовые пути. Антибиотикопрофилактика при кесаревом сечении широко рекомендуется, поскольку имеются обоснованные доказательства, полученные из систематических обзоров, о том, что антибиотикопрофилактика снижает частоту инфекций у матери. Текущие рекомендации ВОЗ не включают рутинное профилактическое использование антибиотиков у женщин, которым проводятся оперативные пособия при родах через естественные родовые пути, в связи с недостаточным уровнем доказательности эффективности такой тактики. Целью исследования, результаты которого были опубликованы в майском номере журнала The Lancet за 2019 г., было изучение, может ли антибиотикопрофилактика после оперативных пособий при родах через естественные родовые пути предотвращать инфекции у матери. В слепом рандомизированном контролируемом исследовании, проведённом в 27 акушерских клиниках в Великобритании, женщины в возрасте ≥16 лет были рандомизированы на получение либо одной дозы амоксициллина/клавуланата в/в, либо плацебо (физ. р-р) после оперативного пособия при родах через естественные родовые пути в случае родов при сроках гестации 36 недель или более. Первичным оцениваемым исходом была подтверждённая или подозреваемая инфекция у матери, возникшая в течение 6 недель после родов, определённая как назначение нового антибактериального препарата по специфическим показаниям, культурально подтвержденная инфекция или диагноз эндометрита. За период с 13 марта 2016 г. по 13 июня 2018 г. 3427 женщин были случайным образом распределены на получение амоксициллина/клавуланата (n=1719) или плацебо (n=1708). Первичный оцениваемый исход не был отслежен у 196 женщин (6%). Как оказалось, у статистически достоверно меньшего количества женщин в группе амоксициллина/клавуланата были диагностированы подтверждённые или предполагаемые инфекции (180 [11%] из 1619), чем в группе плацебо (306 [19%] из 1606; относительный риск 0,58, 95% ДИ 0,49-0,69; p<0,0001). У одной женщины в группе плацебо была зарегистрирована сыпь, и у 2 женщин в группе амоксициллина/клавуланата отмечались другие аллергические реакции, одна из которых была зарегистрирована как серьёзное нежелательное явление. Ещё в ходе исследования было сообщено о 2 серьёзных нежелательных явлениях, которые не были расценены как связанные с исследуемым лечением. Таким образом, в данном исследовании была продемонстрирована польза от использования однократной профилактической дозы амоксициллина/клавуланата после оперативных пособий при родах через естественные родовые пути. Исследователи отмечают необходимость внесения изменений в рекомендации ВОЗ и других национальных организаций для включения нового показания для антибиотикопрофилактики. Knight M., Chiocchia V., Partlett C., Rivero-Arias O., Hua X., Hinshaw K., Tuffnell D., Linsell L., Juszczak E.; ANODE collaborative group. Prophylactic antibiotics in the prevention of infection after operative vaginal delivery (ANODE): a multicentre randomised controlled trial. Lancet. 2019 May 13. pii: S0140-6736(19)30773-1.

224 амоксициллин/клавуланат, оперативные пособия при родах через естественные родовые пути, антибиотикопрофилактика, инфекционные осложнения

