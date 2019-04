Плазомицин при осложнённых инфекциях мочевыводящих путей

Повсеместное распространение полирезистентности среди грамотрицательных уропатогенов неизменно влечёт за собой необходимость появления новых антимикробных препаратов для лечения серьёзных инфекций. Плазомицин — антибиотик из группы аминогликозидов нового поколения, который обладает широким спектром бактерицидной активности в отношении полирезистентных грамотрицательных микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae, включая штаммы, устойчивые к карбапенемам. Также плазомицин активен в отношении бактерий, устойчивых к другим аминогликозидам, поскольку не подвергается воздействию инактивирующих аминогликозиды ферментов. В февральском номере журнала The New England Journal of Medicine за 2019 г. опубликованы результаты рандомизированного контролируемого исследования с участием 609 пациентов с осложнёнными инфекциями мочевыводящих путей (оИМП), включая острый пиелонефрит. Пациенты были рандомизированы в соотношении 1:1 на получение либо плазомицина в/в (15 мг/кг 1 раз в сутки) или меропенема (1 г каждые 8 ч) с возможностью перехода на пероральный приём после, по меньшей мере, 4 дней в/в терапии, с общей продолжительностью лечения от 7 до 10 дней. Как оказалось, плазомицин не уступал по эффективности меропенему: на 5 день лечения излечение отмечалось у 88% пациентов в группе плазомицина, и 91,4% в группе меропенема (различия -3,4%). На визите оценки излеченности излечение отмечалось у 81,7% и 70,1% пациентов, соответственно (различия 11,6%). На визите оценки излеченности у пациентов, получавших плазомицин, отмечалась более высокая частота достижения микробиологической эрадикации возбудителя, включая микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae, не чувствительные к аминогликозидам (78,8% vs 68,6%) и микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae, продуцирующие БЛРС (82,4% vs 75,0%). На визите последующего наблюдения (24-32 день после начала терапии) в группе плазомицина отмечалась меньшая частота микробиологических (3,7% vs 8,1%) или клинических рецидивов (1,6% vs 7,1%) по сравнению с пациентами, у которых применялся меропенем. Повышение креатинина сыворотки на 0,5 мг/дл и более (≥40 мкмоль/л) сравнению с исходным уровнем отмечалось у 7% пациентов в группе плазомицина и у 4% пациентов в группе меропенема. Таким образом, эффективность плазомицина эквивалентна меропенему при оИМП, вызванных микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae, включая полирезистентные штаммы. Wagenlehner F.M.E., Cloutier D.J., Komirenko A.S., e.a.; EPIC Study Group. Once-Daily Plazomicin for Complicated Urinary Tract Infections. N Engl J Med. 2019 Feb 21; 380(8): 729-740.

372 плазомицин, меропенем, аминогликозиды, осложненные инфекции мочевыводящих путей, оИМП, острый пиелонефрит, Enterobacteriaceae, уропатогены