Всероссийский образовательный проект «Диагностика, лечение, профилактика инфекций, вызванных полирезистентными микроорганизмами. Внебольничные инфекции». Уфа, 23.03.2019

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В г. Уфа 23 марта 2019 г. прошёл семинар в рамках Всероссийского образовательного проекта «Диагностика, лечение, профилактика инфекций, вызванных полирезистентными микроорганизмами. Внебольничные инфекции».
С лекциями выступили к.м.н., доцент, ст.н.с. Андреева Ирина Вениаминовна и к.м.н., ст.н.с. Стецюк Ольга Ульяновна (НИИАХ ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» МЗ РФ).
В семинаре приняли участие 95 врачей. Большинство аудитории составили терапевты (23%), врачи общей практики (23%), педиатры (18%), оториноларингологи (9%).
Место проведения: г. Уфа, Верхнеторговая пл., д.2, Отель «Холидей Инн»
Начало и окончание: 23.03.2019, 09:00 — 15:00
Менеджер организатора мероприятия: Воронкина Мария
Руководитель проекта
Козлов Роман Сергеевич — доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, ректор ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» МЗ РФ, главный внештатный специалист МЗ РФ по клинической микробиологии и антимикробной резистентности, руководитель Сотрудничающего центра ВОЗ по укреплению потенциала в сфере надзора и исследований антимикробной резистентности, президент Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), г. Смоленск.
Лекторы
Андреева Ирина Вениаминовна — к.м.н., доцент, ст.н.с. НИИАХ ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» МЗ РФ.
Стецюк Ольга Ульяновна — к.м.н., ст.н.с. НИИАХ ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» МЗ РФ.
Информация об участниках
Запланировано участников: 100
Посетившие мероприятие: 95 (95% от запланированных)
Незарегистрированные: 0
Зарегистрированные: 95 (95% от запланированных)
|Специальность/Город
|Белорецк
|с. Большеустьикинское
|Стерлитамак
|Уфа
|Общий итог
|бактериолог
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|3
|3
|биолог
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|3
|3
|ВОП
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|22
|22
|врач КЛД
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|2
|2
|врач паллиативной помощи
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|1
|1
|клинический фармаколог
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|5
|5
|невролог
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|1
|1
|оториноларинголог
|
|
|1
|7
|8
|педиатр
|1
|
|
|16
|17
|пульмонолог
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|1
|1
|стоматолог
|
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|1
|1
|студент
|
|
|
|8
|8
|терапевт
|
|1
|
|21
|22
|эндокринолог
|
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|
|1
|1
|Общий итог
|1
|1
|1
|92
|95
Фотографии с мероприятия
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Всероссийский образовательный проект, полирезистентные микроорганизмы, внебольничные инфекции, Уфа