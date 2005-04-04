Всероссийский образовательный проект «Диагностика, лечение, профилактика инфекций, вызванных полирезистентными микроорганизмами. Внебольничные инфекции». Уфа, 23.03.2019

В г. Уфа 23 марта 2019 г. прошёл семинар в рамках Всероссийского образовательного проекта «Диагностика, лечение, профилактика инфекций, вызванных полирезистентными микроорганизмами. Внебольничные инфекции». С лекциями выступили к.м.н., доцент, ст.н.с. Андреева Ирина Вениаминовна и к.м.н., ст.н.с. Стецюк Ольга Ульяновна (НИИАХ ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» МЗ РФ). В семинаре приняли участие 95 врачей. Большинство аудитории составили терапевты (23%), врачи общей практики (23%), педиатры (18%), оториноларингологи (9%).

Место проведения: г. Уфа, Верхнеторговая пл., д.2, Отель «Холидей Инн» Начало и окончание: 23.03.2019, 09:00 — 15:00 Менеджер организатора мероприятия: Воронкина Мария Руководитель проекта Козлов Роман Сергеевич — доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, ректор ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» МЗ РФ, главный внештатный специалист МЗ РФ по клинической микробиологии и антимикробной резистентности, руководитель Сотрудничающего центра ВОЗ по укреплению потенциала в сфере надзора и исследований антимикробной резистентности, президент Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), г. Смоленск. Лекторы Андреева Ирина Вениаминовна — к.м.н., доцент, ст.н.с. НИИАХ ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» МЗ РФ. Стецюк Ольга Ульяновна — к.м.н., ст.н.с. НИИАХ ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» МЗ РФ. Информация об участниках Запланировано участников: 100 Посетившие мероприятие: 95 (95% от запланированных) Незарегистрированные: 0 Зарегистрированные: 95 (95% от запланированных) Специальность/Город Белорецк с. Большеустьикинское Стерлитамак Уфа Общий итог бактериолог 3 3 биолог 3 3 ВОП 22 22 врач КЛД 2 2 врач паллиативной помощи 1 1 клинический фармаколог 5 5 невролог 1 1 оториноларинголог 1 7 8 педиатр 1 16 17 пульмонолог 1 1 стоматолог 1 1 студент 8 8 терапевт 1 21 22 эндокринолог 1 1 Общий итог 1 1 1 92 95

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151 Всероссийский образовательный проект, полирезистентные микроорганизмы, внебольничные инфекции, Уфа