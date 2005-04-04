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Всероссийский образовательный проект «Диагностика, лечение, профилактика инфекций, вызванных полирезистентными микроорганизмами. Внебольничные инфекции». Киров, 16.03.2019

Опубликовано: Понедельник, 01 апреля 2019 г. - 08:50
Тема: События и мероприятия Версия для печати

В г. Киров 16 марта 2019 г. прошёл семинар в рамках Всероссийского образовательного проекта «Диагностика, лечение, профилактика инфекций, вызванных полирезистентными микроорганизмами. Внебольничные инфекции».

С лекциями выступили к.м.н., доцент, ст.н.с. Андреева Ирина Вениаминовна и к.м.н., ст.н.с. Стецюк Ольга Ульяновна (НИИАХ ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» МЗ РФ).

В семинаре приняли участие 96 врачей из Кирова, Кировской области и Москвы. Большинство аудитории составили терапевты (40%), педиатры (24%), пульмонологи (9%), оторинолагингологи (9%).


Место проведения: г. Киров, Октябрьский пр-т, д.145/1 отель «Four Elements»

Начало и окончание: 16.03.2019, 09:00 — 15:00

Менеджер организатора мероприятия: Воронкина Мария

Руководитель проекта

Козлов Роман Сергеевич — доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, ректор ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» МЗ РФ, главный внештатный специалист МЗ РФ по клинической микробиологии и антимикробной резистентности, руководитель Сотрудничающего центра ВОЗ по укреплению потенциала в сфере надзора и исследований антимикробной резистентности, президент Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), г. Смоленск.

Лекторы

Андреева Ирина Вениаминовна — к.м.н., доцент, ст.н.с. НИИАХ ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» МЗ РФ.

Стецюк Ольга Ульяновна — к.м.н., ст.н.с. НИИАХ ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» МЗ РФ.

Информация об участниках

Запланировано участников: 100

Посетившие мероприятие: 96 (96% от запланированных)

Незарегистрированные: 0

Зарегистрированные: 96 (96% от запланированных)

Специальность/Город Киров Кирово-Чепецк Луза Москва Омутнинск Слободской Общий итог
хирург 1 1 2
бактериолог 2 2
ВОП 2 2
гастроэнтеролог 1 1
гематолог 1 1
инфекционист 2 1 3
кардиолог 2 2
клинический фармаколог 4 4
неонатолог 1 1
оториноларинголог 8 8
педиатр 21 1 1 23
пульмонолог 8 8
терапевт 34 1 2 1 38
эндокринолог 1 1
Общий итог 88 2 1 3 1 1 96

Фотографии с мероприятия

Киров, 16.03.2019
Киров, 16.03.2019
Киров, 16.03.2019

324

Всероссийский образовательный проект, полирезистентные микроорганизмы, внебольничные инфекции, Киров

  
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Всероссийский образовательный проект «Диагностика, лечение, профилактика инфекций, вызванных полирезистентными микроорганизмами. Внебольничные инфекции». Киров, 16.03.2019 | Войти / Создать логин | 0 Комментарии
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