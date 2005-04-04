Всероссийский образовательный проект «Диагностика, лечение, профилактика инфекций, вызванных полирезистентными микроорганизмами. Внебольничные инфекции». Киров, 16.03.2019

В г. Киров 16 марта 2019 г. прошёл семинар в рамках Всероссийского образовательного проекта «Диагностика, лечение, профилактика инфекций, вызванных полирезистентными микроорганизмами. Внебольничные инфекции». С лекциями выступили к.м.н., доцент, ст.н.с. Андреева Ирина Вениаминовна и к.м.н., ст.н.с. Стецюк Ольга Ульяновна (НИИАХ ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» МЗ РФ). В семинаре приняли участие 96 врачей из Кирова, Кировской области и Москвы. Большинство аудитории составили терапевты (40%), педиатры (24%), пульмонологи (9%), оторинолагингологи (9%).

Место проведения: г. Киров, Октябрьский пр-т, д.145/1 отель «Four Elements» Начало и окончание: 16.03.2019, 09:00 — 15:00 Менеджер организатора мероприятия: Воронкина Мария Руководитель проекта Козлов Роман Сергеевич — доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, ректор ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» МЗ РФ, главный внештатный специалист МЗ РФ по клинической микробиологии и антимикробной резистентности, руководитель Сотрудничающего центра ВОЗ по укреплению потенциала в сфере надзора и исследований антимикробной резистентности, президент Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), г. Смоленск. Лекторы Андреева Ирина Вениаминовна — к.м.н., доцент, ст.н.с. НИИАХ ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» МЗ РФ. Стецюк Ольга Ульяновна — к.м.н., ст.н.с. НИИАХ ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» МЗ РФ. Информация об участниках Запланировано участников: 100 Посетившие мероприятие: 96 (96% от запланированных) Незарегистрированные: 0 Зарегистрированные: 96 (96% от запланированных) Специальность/Город Киров Кирово-Чепецк Луза Москва Омутнинск Слободской Общий итог хирург 1 1 2 бактериолог 2 2 ВОП 2 2 гастроэнтеролог 1 1 гематолог 1 1 инфекционист 2 1 3 кардиолог 2 2 клинический фармаколог 4 4 неонатолог 1 1 оториноларинголог 8 8 педиатр 21 1 1 23 пульмонолог 8 8 терапевт 34 1 2 1 38 эндокринолог 1 1 Общий итог 88 2 1 3 1 1 96

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324 Всероссийский образовательный проект, полирезистентные микроорганизмы, внебольничные инфекции, Киров