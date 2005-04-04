Всероссийский образовательный проект «Диагностика, лечение, профилактика инфекций, вызванных полирезистентными микроорганизмами. Внебольничные инфекции». Киров, 16.03.2019

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В г. Киров 16 марта 2019 г. прошёл семинар в рамках Всероссийского образовательного проекта «Диагностика, лечение, профилактика инфекций, вызванных полирезистентными микроорганизмами. Внебольничные инфекции».
С лекциями выступили к.м.н., доцент, ст.н.с. Андреева Ирина Вениаминовна и к.м.н., ст.н.с. Стецюк Ольга Ульяновна (НИИАХ ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» МЗ РФ).
В семинаре приняли участие 96 врачей из Кирова, Кировской области и Москвы. Большинство аудитории составили терапевты (40%), педиатры (24%), пульмонологи (9%), оторинолагингологи (9%).
Место проведения: г. Киров, Октябрьский пр-т, д.145/1 отель «Four Elements»
Начало и окончание: 16.03.2019, 09:00 — 15:00
Менеджер организатора мероприятия: Воронкина Мария
Руководитель проекта
Козлов Роман Сергеевич — доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, ректор ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» МЗ РФ, главный внештатный специалист МЗ РФ по клинической микробиологии и антимикробной резистентности, руководитель Сотрудничающего центра ВОЗ по укреплению потенциала в сфере надзора и исследований антимикробной резистентности, президент Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), г. Смоленск.
Лекторы
Андреева Ирина Вениаминовна — к.м.н., доцент, ст.н.с. НИИАХ ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» МЗ РФ.
Стецюк Ольга Ульяновна — к.м.н., ст.н.с. НИИАХ ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» МЗ РФ.
Информация об участниках
Запланировано участников: 100
Посетившие мероприятие: 96 (96% от запланированных)
Незарегистрированные: 0
Зарегистрированные: 96 (96% от запланированных)
|Специальность/Город
|Киров
|Кирово-Чепецк
|Луза
|Москва
|Омутнинск
|Слободской
|Общий итог
|хирург
|1
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|1
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|2
|бактериолог
|2
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|2
|ВОП
|2
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|2
|гастроэнтеролог
|1
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|1
|гематолог
|1
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|1
|инфекционист
|2
|1
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|3
|кардиолог
|2
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|2
|клинический фармаколог
|4
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|4
|неонатолог
|1
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|1
|оториноларинголог
|8
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|8
|педиатр
|21
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|1
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|1
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|23
|пульмонолог
|8
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|8
|терапевт
|34
|1
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|2
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|1
|38
|эндокринолог
|1
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|1
|Общий итог
|88
|2
|1
|3
|1
|1
|96
Фотографии с мероприятия
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Всероссийский образовательный проект, полирезистентные микроорганизмы, внебольничные инфекции, Киров