Эффективность повязок с мёдом в лечении язв при синдроме диабетической стопы: результаты систематического обзора и мета-анализа Опубликовано: Среда, 20 марта 2019 г. - 08:59 Тема: Применение антибиотиков в хирургии и антибиотикопрофилактика Повязки, содержащие мёд, не так давно стали применяться в лечении язв при синдроме диабетической стопы (СДС). Однако имеется недостаток исследований, демонстрирующих убедительные доказательства того, что повязки с мёдом являются более эффективными в лечении язв при СДС, чем повязки с другими компонентами. Целью выполненного систематического обзора и мета-анализа была оценка влияния повязок с мёдом на процесс заживления язв при СДС. Поиск доказательств эффективности повязок с мёдом при указанной патологии проводился в различных медицинских базах данных. Для включения в мета-анализ выбирались рандомизированные и псевдорандомизированные контролируемые исследования. Как оказалось, повязки с мёдом эффективно укорачивают время очищения раны, время заживления раны и время очищения раны от бактерий. Повязки с мёдом увеличивают частоту заживления раны и частоту достижения бактериального очищения в первые 1-2 недели применения. Таким образом, данные мета-анализ показал, что повязки с мёдом эффективно способствуют заживлению раны при язвах при синдроме диабетической стопы. Wang C., Guo M., Zhang N., Wang G. Effectiveness of honey dressing in the treatment of diabetic foot ulcers: A systematic review and meta-analysis. Complement Ther Clin Pract. 2019 Feb; 34: 123-131.

169 язвы, синдром диабетической стопы, повязки с мёдом

Вход Имя пользователя Пароль Запомнить меня

:: Регистрация ::