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Эффективность повязок с мёдом в лечении язв при синдроме диабетической стопы: результаты систематического обзора и мета-анализа

Опубликовано: Среда, 20 марта 2019 г. - 08:59
Тема: Применение антибиотиков в хирургии и антибиотикопрофилактика Версия для печати

Повязки, содержащие мёд, не так давно стали применяться в лечении язв при синдроме диабетической стопы (СДС). Однако имеется недостаток исследований, демонстрирующих убедительные доказательства того, что повязки с мёдом являются более эффективными в лечении язв при СДС, чем повязки с другими компонентами.

Целью выполненного систематического обзора и мета-анализа была оценка влияния повязок с мёдом на процесс заживления язв при СДС.

Поиск доказательств эффективности повязок с мёдом при указанной патологии проводился в различных медицинских базах данных. Для включения в мета-анализ выбирались рандомизированные и псевдорандомизированные контролируемые исследования.

Как оказалось, повязки с мёдом эффективно укорачивают время очищения раны, время заживления раны и время очищения раны от бактерий. Повязки с мёдом увеличивают частоту заживления раны и частоту достижения бактериального очищения в первые 1-2 недели применения.

Таким образом, данные мета-анализ показал, что повязки с мёдом эффективно способствуют заживлению раны при язвах при синдроме диабетической стопы.

Wang C., Guo M., Zhang N., Wang G.

Effectiveness of honey dressing in the treatment of diabetic foot ulcers: A systematic review and meta-analysis.

Complement Ther Clin Pract. 2019 Feb; 34: 123-131.


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язвы, синдром диабетической стопы, повязки с мёдом

  
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Эффективность повязок с мёдом в лечении язв при синдроме диабетической стопы: результаты систематического обзора и мета-анализа | Войти / Создать логин | 1 комментарий
Порог
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Re: Эффективность повязок с мёдом (Оценка: 1)
от vladprivolnev 20 марта 2019 г.
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Очень интересная публикация. Могу выслать больше информации интересующимся проблемой топической терапии ран и/или топическим применением мёда, его АБ-свойствами.



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