Эравациклин: применение при осложнённых интраабдоминальных инфекциях Опубликовано: Понедельник, 18 марта 2019 г. - 08:55 Тема: Антимикробные препараты Эравациклин (Xerava™) — новый полностью синтетический фторциклин, относящийся к группе тетрациклинов. Препарат демонстрирует in vitro активность в отношении широкого спектра клинически значимых грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, экспрессирующих определённые общие специфические для тетрациклинов приобретённые механизмы резистентности, а также в отношении анаэробов. Эравациклин для внутривенного применения одобрен в нескольких странах для лечения осложнённых интраабдоминальных инфекций (оИАИ) у взрослых пациентов. По результатам 2 двойных слепых многонациональных исследований, проведённых у данной популяции пациентов, эравациклин, вводимый в/в, оказался по показателю «частота достижения клинического ответа на лечение» «не хуже» эртапенема или меропенема, также применяемых внутривенно, при проведении оценки на визите оценки излеченности. Эравациклин в данных исследованиях характеризовался приемлемым профилем переносимости, а из наиболее часто сообщаемых НЛР отмечены реакция в месте инфузии, тошнота и рвота, причём большинство из них были лёгкой или средней степени выраженности. Таким образом, принимая во внимание широкий спектр активности препарата против широкого перечня клинически значимых патогенов (включая резистентные штаммы), более выраженную активность in vitro и более благоприятный профиль переносимости по сравнению с тигециклином, эравациклин следует рассматривать как новый востребованный вариант лечения взрослых пациентов с оИАИ, особенно при эмпирическом назначении антибактериальной терапии, когда требуется перекрытие потенциально резистентных патогенов. Scott L.J. Eravacycline: A Review in Complicated Intra-Abdominal Infections. Drugs. 2019 Feb 20. doi: 10.1007/s40265-019-01067-3.

39 эравациклин, фторциклин, осложнённые интраабдоминальные инфекции

